Сохраненные пароли могут пропасть навсегда: что вам нужно сделать, чтобы обезопасить данные

Менеджер паролей Dropbox предупредил, что уже через месяц закроет возможность добавлять новые пароли. А те пароли, которые уже есть, надо будет перенести ради их сохранности.

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28 августа сервис Dropbox перейдет в режим «Только просмотр», поясняет The Sun. ТО есть добавить новый пароль уже будет нельзя, но существующие пароли еще какое-то время можно будет просматривать через веб-браузер. Тогда же сервис отключит свою систему автозаполнения.

Впрочем, такой ограниченный режим проработает не очень долго.

11 сентября приложение Dropbox Passwords будет закрыто, а возможность просматривать пароли сохранится до 28 октября. Тогда уже Dropbox закроется окончательно, и все сохраненные в нем пароли пропадут навсегда, если вы не позаботитесь об их своевременном переносе.

Среди прочего, Dropbox закроет и свои функции мониторинга даркнета.

Если вы используете Dropbbox Passwords, то надо успеть экспортировать свои пароли в новый менеджер. Сейчас Dropbox как раз предлагает пользователям скидку 50% на свой конкурирующий сервис 1Password.

Перенести пароли можно с помощью расширения для браузера, но можно проделать это и вручную.

Чтобы перенести пароли через браузер:

Откройте Dropbox Passwords в своем браузере.

Там вы найдете новую опцию «Перейти на 1Password».

Нажмите на ссылку, чтобы начать переход и создать учетную запись 1Password.

Чтобы перенести пароли вручную:

Откройте Dropbox Passwords в браузере и перейдите на страницу учетных записей.

Нажмите «Настройки», затем «Учетная запись», затем «Экспорт» и сохраните экспортированный файл локально.

Откройте 1Password в браузере, войдите в систему и перейдите на страницу учетной записи.

Нажмите «Импорт», затем «Dropbox» и откройте файл, сохраненный на вашем компьютере.

Следуйте инструкциям на экране, а затем нажмите «Продолжить».

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