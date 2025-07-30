Сохраненные пароли могут пропасть навсегда: что вам нужно сделать, чтобы обезопасить данные
Менеджер паролей Dropbox предупредил, что уже через месяц закроет возможность добавлять новые пароли. А те пароли, которые уже есть, надо будет перенести ради их сохранности.
28 августа сервис Dropbox перейдет в режим «Только просмотр», поясняет The Sun. ТО есть добавить новый пароль уже будет нельзя, но существующие пароли еще какое-то время можно будет просматривать через веб-браузер. Тогда же сервис отключит свою систему автозаполнения.
Впрочем, такой ограниченный режим проработает не очень долго.
11 сентября приложение Dropbox Passwords будет закрыто, а возможность просматривать пароли сохранится до 28 октября. Тогда уже Dropbox закроется окончательно, и все сохраненные в нем пароли пропадут навсегда, если вы не позаботитесь об их своевременном переносе.
Среди прочего, Dropbox закроет и свои функции мониторинга даркнета.
Если вы используете Dropbbox Passwords, то надо успеть экспортировать свои пароли в новый менеджер. Сейчас Dropbox как раз предлагает пользователям скидку 50% на свой конкурирующий сервис 1Password.
Перенести пароли можно с помощью расширения для браузера, но можно проделать это и вручную.
Чтобы перенести пароли через браузер:
- Откройте Dropbox Passwords в своем браузере.
- Там вы найдете новую опцию «Перейти на 1Password».
- Нажмите на ссылку, чтобы начать переход и создать учетную запись 1Password.
Чтобы перенести пароли вручную:
- Откройте Dropbox Passwords в браузере и перейдите на страницу учетных записей.
- Нажмите «Настройки», затем «Учетная запись», затем «Экспорт» и сохраните экспортированный файл локально.
- Откройте 1Password в браузере, войдите в систему и перейдите на страницу учетной записи.
- Нажмите «Импорт», затем «Dropbox» и откройте файл, сохраненный на вашем компьютере.
- Следуйте инструкциям на экране, а затем нажмите «Продолжить».
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