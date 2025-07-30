Збережені паролі можуть зникнути назавжди: що вам потрібно зробити, щоб убезпечити дані

Менеджер паролів Dropbox попередив, що вже за місяць закриє можливість додавати нові паролі. А ті паролі, які вже є, треба буде перенести заради їхнього збереження.

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28 серпня сервіс Dropbox перейде в режим "Тільки перегляд", пояснює The Sun. Тобто додати новий пароль уже буде не можна, але наявні паролі ще якийсь час можна буде переглядати через веб-браузер. Тоді ж сервіс відключить свою систему автозаповнення.

Утім, такий обмежений режим пропрацює не дуже довго.

11 вересня додаток Dropbox Passwords буде закрито, а можливість переглядати паролі збережеться до 28 жовтня. Тоді вже Dropbox закриється остаточно, і всі збережені в ньому паролі пропадуть назавжди, якщо ви не потурбуєтеся про їх своєчасне перенесення.

Серед іншого, Dropbox закриє і свої функції моніторингу даркнету.

Якщо ви використовуєте Dropbbox Passwords, то треба встигнути експортувати свої паролі в новий менеджер. Зараз Dropbox якраз пропонує користувачам знижку 50% на свій конкуруючий сервіс 1Password.

Перенести паролі можна за допомогою розширення для браузера, але можна зробити це і вручну.

Щоб перенести паролі через браузер:

Відкрийте Dropbox Passwords у своєму браузері.

Там ви знайдете нову опцію "Перейти на 1Password".

Натисніть на посилання, щоб почати перехід і створити обліковий запис 1Password.

Щоб перенести паролі вручну:

Відкрийте Dropbox Passwords у браузері та перейдіть на сторінку облікових записів.

Натисніть "Налаштування", потім "Обліковий запис", потім "Експорт" і збережіть експортований файл локально.

Відкрийте 1Password у браузері, увійдіть у систему і перейдіть на сторінку облікового запису.

Натисніть "Імпорт", потім "Dropbox" і відкрийте файл, збережений на вашому комп'ютері.

Дотримуйтесь інструкцій на екрані, а потім натисніть "Продовжити".

Раніше стало відомо, що дуже популярний додаток запідозрили в крадіжці даних. Йшлося про сервіс для знайомств, який зіткнувся з масштабним витоком інформації.

Також Фокус писав про додатки, які повинні стояти на кожному смартфоні. Серед них виявилися Google Календар, додаток для ведення списків справ TickTick і пошуковик Brave Search, який експерти рекомендують використовувати замість Google Chrome.