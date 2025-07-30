Смартфоны Samsung больше не будут нагреваться: что придумали разработчики

Компания Samsung в новом поколении собственных чипов Exynos 2600 планирует внедрить новую технологию, которая защитит от перегрева и повысит производительность.

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Технология получила название Heat Pass Block, сообщает wccftech.com. По информации издания, в чипах Exynos 2600 появится новый компонент (HPB ) — по сути это будет обычный радиатор (скорее всего, медный), который будет располагаться внутри чипа и обеспечивать более эффективный отвод тепла.

Ныне существующая структура чипсетов для линейки Exynos от Samsung предполагала размещение DRAM (Dynamic Random Access Memory – динамическая память с произвольным доступом) непосредственно поверх SoC (System on a Chip – электронная схема, собирающая все компоненты в один чип).

По новой схеме, и HPB, и DRAM будут располагаться непосредственно на Exynos 2600, а новое дополнение будет выполнять функцию радиатора для улучшения теплоотвода. Поверх блока теплопередачи Samsung внедрит технологию FOWLP (Fan-out Wafer Level Packaging), которая улучшает теплостойкость и обеспечивает повышенную производительность многоядерных процессоров.

Технология была представлена еще раньше, в Exynos 2400, а теперь Samsung хочет внедрить ее в Exynos 2600, чтобы держать конкуренцию с Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500. Недавняя утечка Geekbench 6 показала, что самое высокочастотное ядро Exynos 2600 работает на частоте 3,55 ГГц, и оно медленнее, чем Cortex-X925, установленный в Dimensity 9400+.

В то же время издание отмечает, что прототип Samsung Exynos 2600 уже успел показать довольно неплохие результаты.

Новый чип Exynos 2600 может быть представлен к концу нынешнего года, и, скорее всего, это произойдет накануне презентации линейки Galaxy S26 в начале 2026 года.

Напомним, что новый флагманский смартфон Samsung, Galaxy S26 Ultra, предположительно, выйдет в начале 2026 года.

Также Фокус писал, что новый смартфон Samsung будет отличаться от других по одному важному признаку. Речь шла как раз о том, что Samsung разрабатывает новый собственный процессор и, вероятно, будет использовать его в серии Galaxy S26. Причем чип производства Samsung может оказаться дешевле процессора производства TSMC. Обычно Samsung отставала от TSMC в том, что касалось производства чипов, но эксперты считают, что у нее есть шанс изменить ситуацию.