Смартфони Samsung більше не будуть нагріватися: що придумали розробники

Компанія Samsung у новому поколінні власних чипів Exynos 2600 планує впровадити нову технологію, яка захистить від перегріву і підвищить продуктивність.

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Технологія отримала назву Heat Pass Block, повідомляє wccftech.com. За інформацією видання, у чипах Exynos 2600 з'явиться новий компонент (HPB ) — по суті це буде звичайний радіатор (найімовірніше, мідний), який розташовуватиметься всередині чипа і забезпечуватиме ефективніше відведення тепла.

Нині існуюча структура чіпсетів для лінійки Exynos від Samsung передбачала розміщення DRAM (Dynamic Random Access Memory — динамічна пам'ять із довільним доступом) безпосередньо поверх SoC (System on a Chip — електронна схема, що збирає всі компоненти в один чіп).

За новою схемою, і HPB, і DRAM розташовуватимуться безпосередньо на Exynos 2600, а нове доповнення виконуватиме функцію радіатора для поліпшення тепловідведення. Поверх блоку теплопередачі Samsung впровадить технологію FOWLP (Fan-out Wafer Level Packaging), яка покращує теплостійкість і забезпечує підвищену продуктивність багатоядерних процесорів.

Технологію було представлено ще раніше, в Exynos 2400, а тепер Samsung хоче впровадити її в Exynos 2600, щоб тримати конкуренцію з Snapdragon 8 Elite Gen 2 і Dimensity 9500. Нещодавній витік Geekbench 6 показав, що найвисокочастотніше ядро Exynos 2600 працює на частоті 3,55 ГГц, і воно повільніше, ніж Cortex-X925, встановлене в Dimensity 9400+.

Водночас видання зазначає, що прототип Samsung Exynos 2600 вже встиг показати досить непогані результати.

Новий чип Exynos 2600 може бути представлений до кінця нинішнього року, і, найімовірніше, це станеться напередодні презентації лінійки Galaxy S26 на початку 2026 року.

Нагадаємо, що новий флагманський смартфон Samsung, Galaxy S26 Ultra, імовірно, вийде на початку 2026 року.

Також Фокус писав, що новий смартфон Samsung відрізнятиметься від інших за однією важливою ознакою. Йшлося саме про те, що Samsung розробляє новий власний процесор і, ймовірно, буде використовувати його в серії Galaxy S26. Причому чип виробництва Samsung може виявитися дешевшим за процесор виробництва TSMC. Зазвичай Samsung відставала від TSMC у тому, що стосувалося виробництва чіпів, але експерти вважають, що у неї є шанс змінити ситуацію.