Доплатить или сэкономить: чем дешевые смарт-часы отличаются от дорогих помимо цены

Apple Watch являются самыми популярными умными часами в мире, но у них есть много конкурентов, которые стоят гораздо дешевле. В чем-то они не хуже, а в чем-то уступают, поэтому важно учитывать различия при покупке.

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Некоторые функции можно получить только за дополнительную цену. Издание Slash Gear проанализировало, в чем разница между дешевыми и дорогими смарт-часами.

Фитнес-трекеры или смарт-часы

Существует базовый уровень, которому устройство должно соответствовать, чтобы считаться умными часами — это устройство, служащее полноценным аксессуаром к телефону и дополняющее его. Помимо них существуют также фитнес-трекеры, и важно не перепутать.

Хорошие умные часы, особенно дорогие и оснащенные набором датчиков для отслеживания состояния здоровья, могут также использоваться в качестве фитнес-трекера, обратное не всегда верно. Большинство фитнес-браслетов лишены некоторых функций, которые есть только в дорогих умных часах. Однако если нужно устройство лишь для отслеживания тренировок, количества шагов и сна, то подойдет любая модель стоимостью до 100 долларов.

Хорошие умные часы дают возможность просматривать сообщения, но и отвечать на них, хранить музыку офлайн, совершать аудиозвонки без использования телефона и даже загружать дополнительные приложения. Все эти функции доступны умным часам таких брендов, как Apple и Samsung, поэтому они и стоят довольно дорого.

Фитнес-трекер Fitbit Charge 6 помогает в тренировках

Дорогие смарт-часы: когда стоит покупать

Apple Watch являются самыми узнаваемыми часами, занимая почти 30% мирового рынка. Их успех во много связан с тем, что они лучше всего сочетаются с iPhone — самыми популярными смартфонами во многих странах. С другой стороны, Apple постоянно внедряет новые функции.

Цена на Apple Watch стартует от 399 долларов, а упрощенная версия SE стоит 249 долларов. Это создает серьезную конкуренцию в сегменте до 200 долларов, где есть широкий выбор смарт-часов подешевле.

Бюджетные умные часы могут стать идеальным выбором для многих. Например, Amazfit Active 2 за 99 долларов — это полноценные умные часы, которые выглядят, ощущаются и функционируют так же, как и конкуренты по гораздо более высокой цене. Однако они уступают дорогим альтернативам в плане настройки циферблата и количеству доступных приложений.

Cмарт-часы Apple Watch SE стоят недешево даже с урезанными функциями Фото: Tom's Guide

Дорогие умные часы также не идут на компромиссы в плане аппаратного обеспечения. Большинство из них оснащены безрамочными OLED-дисплеями LTPO, которые, как правило, обеспечивают лучшую выносливость при включении функции Always-On Display. Они приятнее на ощупь благодаря лучшим материалам и качеству сборки, а некоторые даже оснащены динамиками, которые можно использовать для воспроизведения музыки или голосовых вызовов.

Samsung Galaxy Watch 7 и Apple Watch Series 10, стоят сравнительно дороже более дешевых аналогов и оснащены большим количеством датчиков, которые напрямую открывают доступ к более широкому набору функций отслеживания состояния здоровья. Например, часы Apple делают электрокардиограмму, чем могут похвастаться немногие альтернативы.

Умные часы на базе Wear OS от Google или watchOS от Apple всегда будут иметь более широкий выбор приложений и улучшенную поддержку программного обеспечения. Более качественное аппаратное обеспечение также означает более плавную анимацию и более быструю работу.

Преимущества экосистемы также могут стать весомым аргументом в пользу покупки премиум-версии. Такие мелочи, как возможность разблокировать MacBook с помощью Apple Watch, со временем становятся больше, что повышает общую функциональность и окупает вложения.

Ранее писали, что Xiaomi стала лидером среди производителей носимой электроники в первом квартале 2025 года. Она обогнала Apple благодаря популярности смарт-часов Redmi Band 5.

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