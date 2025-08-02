Доплатити чи заощадити: чим дешевий смарт-годинник відрізняється від дорогого, крім ціни

Apple Watch є найпопулярнішим розумним годинником у світі, але у нього є багато конкурентів, які коштують набагато дешевше. У чомусь вони не гірші, а в чомусь поступаються, тому важливо враховувати відмінності під час купівлі.

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Деякі функції можна отримати тільки за додаткову ціну. Видання Slash Gear проаналізувало, у чому різниця між дешевими і дорогими смарт-годинниками.

Фітнес-трекери або смарт-годинники

Існує базовий рівень, якому пристрій має відповідати, щоб вважатися розумним годинником, — це пристрій, який слугує повноцінним аксесуаром до телефону і доповнює його. Крім них існують також фітнес-трекери, і важливо не переплутати.

Хороші розумні годинники, особливо дорогі й оснащені набором датчиків для відстеження стану здоров'я, можуть також використовуватися як фітнес-трекери, зворотне не завжди вірно. Більшість фітнес-браслетів позбавлені деяких функцій, які є тільки в дорогих розумних годинниках. Однак якщо потрібен пристрій лише для відстеження тренувань, кількості кроків і сну, то підійде будь-яка модель вартістю до 100 доларів.

Хороші розумні годинники дають можливість не тільки переглядати повідомлення, а й відповідати на них, зберігати музику офлайн, здійснювати аудіозв'язки без використання телефона і навіть завантажувати додаткові додатки. Усі ці функції доступні розумним годинникам таких брендів, як Apple і Samsung, тому вони й коштують доволі дорого.

Фітнес-трекер Fitbit Charge 6 допомагає в тренуваннях

Дорогий смарт-годинник: коли варто купувати

Apple Watch є найбільш впізнаваним годинником, займаючи майже 30% світового ринку. Їхній успіх багато в чому пов'язаний з тим, що вони найкраще поєднуються з iPhone — найпопулярнішими смартфонами в багатьох країнах. З іншого боку, Apple постійно впроваджує нові функції.

Ціна на Apple Watch стартує від 399 доларів, а спрощена версія SE коштує 249 доларів. Це створює серйозну конкуренцію в сегменті до 200 доларів, де є широкий вибір смарт-годинників дешевше.

Бюджетний розумний годинник може стати ідеальним вибором для багатьох. Наприклад, Amazfit Active 2 за 99 доларів — це повноцінний розумний годинник, що має такий самий вигляд, відчувається та функціонує так само як і конкуренти за набагато вищою ціною. Однак він поступається дорогим альтернативам у плані налаштування циферблата та кількості доступних застосунків.

Смарт-годинник Apple Watch SE коштує недешево навіть з урізаними функціями Фото: Tom's Guide

Дорогі розумні годинники також не йдуть на компроміси в плані апаратного забезпечення. Більшість з них оснащені безрамковими OLED-дисплеями LTPO, які, як правило, забезпечують кращу витривалість при включенні функції Always-On Display. Вони приємніші на дотик завдяки кращим матеріалам і якості збірки, а деякі навіть оснащені динаміками, які можна використовувати для відтворення музики або голосових викликів.

Samsung Galaxy Watch 7 і Apple Watch Series 10 коштують порівняно дорожче за дешевші аналоги і оснащені великою кількістю датчиків, які безпосередньо відкривають доступ до ширшого набору функцій відстеження стану здоров'я. Наприклад, годинник Apple робить електрокардіограму, чим можуть похвалитися небагато альтернатив.

Розумний годинник на базі Wear OS від Google або watchOS від Apple завжди матиме ширший вибір застосунків і поліпшену підтримку програмного забезпечення. Якісніше апаратне забезпечення також означає більш плавну анімацію та швидшу роботу.

Переваги екосистеми також можуть стати вагомим аргументом на користь покупки преміумверсії. Такі дрібниці, як можливість розблокувати MacBook за допомогою Apple Watch, з часом стають більшими, що підвищує загальну функціональність і окупає вкладення.

Раніше писали, що Xiaomi стала лідером серед виробників переносної електроніки в першому кварталі 2025 року. Вона обігнала Apple завдяки популярності смарт-годинника Redmi Band 5.

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