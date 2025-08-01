Что делать с солнечными панелями, которые уже не работают: пояснение специалистов

Как и у всех устройств, у солнечных панелей есть определенный срок годности. Они могут работать долго, но потом нуждаются в грамотной утилизации.

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Солнечные панели работают, используя солнечный свет для «выбивания» электронов из атомов солнечных элементов, поясняет slashgear.com. Эти электроны вынуждены течь в определенном направлении благодаря встроенному в панель электрическому полю, и таким образом создается электрический ток. Металлические контакты, соединенные с солнечными элементами, передают этот ток во внешнюю цепь, где он преобразуется в полезную энергию.

Но со временем постоянное воздействие ультрафиолетового излучения, тепла и погодных условий дает о себе знать, и компоненты начинают выходить из строя. Одним из распространенных примеров является образование микротрещин в кремниевых солнечных элементах (наиболее распространенных). Солнечные лучи также могут обесцвечивать защитные слои, снижая поглощение солнечного света, а металлические контакты или проводка уязвимы из-за коррозии, вызванной длительным воздействием влаги.

Большинство панелей считаются отслужившими свой срок через 25–30 лет. Есть три способа их утилизации: захоронение на свалке, переработка или повторное использование.

Как утилизировать солнечные панели правильно

Чаще всего отжившие свое солнечные панели попадают на свалки. В переработку берется не более 10% этих панелей – разбирать их дорого, а инфраструктура для этого недостаточно развита. Получается, что дешевле просто выбросить.

Но захоронение на свалках может вредить экологии. Хотя солнечные панели в основном состоят из стекла и алюминия, они могут содержать и некоторое количество токсичных веществ (например, свинец и кадмий). Со временем эти ядовитые элементы могут просачиваться в почву. Поэтому переработка и повторное использование считаются более совершенными методами.

При переработке значительная часть ценных материалов из солнечной панели, включая алюминиевые рамы, медную проводку и, возможно, кремниевые пластины, может быть восстановлена и использована повторно.

Между прочим, повторное использование тоже постепенно набирает обороты. Панели, которые больше не вырабатывают энергию в пиковые периоды, все еще могут функционировать, и их можно использовать в автономных или маломощных системах (например, в осветительных приборах или водяных насосах).

Ранее Фокус сообщал, что с помощью многократной переработки всех частей солнечной панели без использования экологически опасных растворителей можно полностью восстановить исходную мощность такой панели.

Также стало известно, что Южная Корея представила первую в мире невидимую солнечную панель. Один такой модуль может заряжать смартфон, используя только солнечный свет.