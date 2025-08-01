Що робити із сонячними панелями, які вже не працюють: пояснення фахівців

Як і у всіх пристроїв, у сонячних панелей є певний термін придатності. Вони можуть працювати довго, але потім потребують грамотної утилізації.

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Сонячні панелі працюють, використовуючи сонячне світло для "вибивання" електронів з атомів сонячних елементів, пояснює slashgear.com. Ці електрони змушені текти в певному напрямку завдяки вбудованому в панель електричному полю, і таким чином створюється електричний струм. Металеві контакти, з'єднані з сонячними елементами, передають цей струм у зовнішній ланцюг, де він перетворюється на корисну енергію.

Але з часом постійний вплив ультрафіолетового випромінювання, тепла і погодних умов дає про себе знати, і компоненти починають виходити з ладу. Одним із поширених прикладів є утворення мікротріщин у кремнієвих сонячних елементах (найпоширеніших). Сонячні промені також можуть знебарвлювати захисні шари, знижуючи поглинання сонячного світла, а металеві контакти або проводка вразливі через корозію, спричинену тривалим впливом вологи.

Більшість панелей вважаються такими, що відслужили свій термін через 25-30 років. Є три способи їхньої утилізації: захоронення на звалищі, переробка або повторне використання.

Як утилізувати сонячні панелі правильно

Найчастіше сонячні панелі, що віджили своє, потрапляють на звалища. У переробку береться не більше 10% цих панелей — розбирати їх дорого, а інфраструктура для цього недостатньо розвинена. Виходить, що дешевше просто викинути.

Але захоронення на звалищах може шкодити екології. Хоча сонячні панелі здебільшого складаються зі скла та алюмінію, вони можуть містити і деяку кількість токсичних речовин (наприклад, свинець і кадмій). Згодом ці отруйні елементи можуть просочуватися в ґрунт. Тому переробка і повторне використання вважаються більш досконалими методами.

Під час переробки значну частину цінних матеріалів із сонячної панелі, включно з алюмінієвими рамами, мідною проводкою і, можливо, кремнієвими пластинами, можна відновити та використати повторно.

Між іншим, повторне використання теж поступово набирає обертів. Панелі, які більше не виробляють енергію в пікові періоди, все ще можуть функціонувати, і їх можна використовувати в автономних або малопотужних системах (наприклад, в освітлювальних приладах або водяних насосах).

Раніше Фокус повідомляв, що за допомогою багаторазового перероблення всіх частин сонячної панелі без використання екологічно небезпечних розчинників можна повністю відновити вихідну потужність такої панелі.

Також стало відомо, що Південна Корея представила першу у світі невидиму сонячну панель. Один такий модуль може заряджати смартфон, використовуючи тільки сонячне світло.