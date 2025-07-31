Смартфоны станут ненужными: новая VR-технология проецирует 3D-голограммы прямо в глаза (фото)

Исследователи из Стэнфордского университета и Meta Reality Labs разработали новаторский VR-дисплей, использующий голографию, волноводы и искусственный интеллект, чтобы создавать реалистичные визуальные эффекты.

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Новый дисплей размером с обычные очки способен передавать 3D-голограммы в формфакторе толщиной всего 3 миллиметра, сообщает Interesting Engineering. Сейчас ученые уже создали рабочий прототип таких VR-очков.

Как отмечают в издании, этот прорыв приближает человечество к освоению виртуальных технологий, которые будут органично сочетаться с повседневной жизнью. В отличие от современных VR-систем, которые имитируют глубину с помощью плоских стереоскопических изображений, новый дисплей реконструирует все световое поле.

Прототип новых VR-очков

Технология использует специально разработанный волновод и пространственный модулятор света (SLM) для проецирования голограмм полного разрешения непосредственно в глаза пользователя, создавая визуальные эффекты, которые выглядят и ощущаются реалистичными.

"Голография предлагает возможности, которые мы не можем получить ни с одним другим типом дисплея в корпусе, который намного меньше, чем что-либо на рынке сегодня", — сказал профессор электротехники Стэнфордского университета Гордон Ветцштейн.

Чтобы повысить четкость и сделать 3D-изображение более реалистичным, команда добавила систему калибровки на основе искусственного интеллекта. Эта система также решает проблему étendue (расширение видимости) — ключевую проблему в голографической оптике, которая предусматривает одновременное обеспечение широкого поля зрения и большой глазной коробки.

"Глаз может двигаться по всему изображению, не теряя фокус или качества изображения. Это ключ к реализму и погружению", — пояснил Ветцштейн.

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Разработчики утверждают, что подобные очки можно носить в течение длительного времени без напряжения глаз. Руководитель проекта отмечает, что целью является создание "смешанной реальности", где изображения реального мира и цифровые голограммы настолько плавно сочетаются, что граница между ними исчезает.

"Мир еще никогда не видел такого дисплея с широким полем зрения, большой глазной коробкой и таким качеством изображения в голографическом дисплее. Это лучший 3D-дисплей, созданный на сегодня, и большой шаг вперед, но остается много открытых проблем, которые еще предстоит решить", — подытожил Ветцштейн.

Напомним, ранее обозреватель технологий Шон Кич протестировал голографические очки Orion от Meta. Он предположил, что в будущем эта технология может заменить смартфоны.