Смартфони стануть непотрібними: нова VR-технологія проектує 3D-голограми прямо в очі (фото)

Дослідники зі Стенфордського університету та Meta Reality Labs розробили новаторський VR-дисплей, що використовує голографію, хвилеводи та штучний інтелект, щоб створювати реалістичні візуальні ефекти.

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Новий дисплей розміром зі звичайні окуляри здатен передавати 3D-голограми у формфакторі товщиною всього 3 міліметри, повідомляє Interesting Engineering. Наразі вчені вже створили робочий прототип таких VR-окулярів.

Як зазначають у виданні, цей прорив наближає людство до опанування віртуальних технологій, які будуть органічно поєднуватися з повсякденним життям. На відміну від сучасних VR-систем, які імітують глибину за допомогою плоских стереоскопічних зображень, новий дисплей реконструює все світлове поле.

Прототип нових VR-окулярів

Технологія використовує спеціально розроблений хвилевід та просторовий модулятор світла (SLM) для проектування голограм повної роздільної здатності безпосередньо в очі користувача, створюючи візуальні ефекти, які виглядають і відчуваються реалістичними.

"Голографія пропонує можливості, які ми не можемо отримати з жодним іншим типом дисплея в корпусі, який набагато менший за будь-що на ринку сьогодні", — сказав професор електротехніки Стенфордського університету Гордон Ветцштейн.

Щоб підвищити чіткість та зробити 3D-зображення більш реалістичним, команда додала систему калібрування на основі штучного інтелекту. Ця система також розв'язує проблему étendue (розширення видимості) — ключову проблему в голографічній оптиці, яка передбачає одночасне забезпечення широкого поля зору та великої очної коробки.

"Око може рухатися по всьому зображенню, не втрачаючи фокус чи якості зображення. Це ключ до реалізму та занурення", — пояснив Ветцштейн.

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Розробники стверджують, що подібні окуляри можна носити протягом тривалого часу без напруження очей. Керівник проекту зазначає, що метою є створення "змішаної реальності", де зображення реального світу та цифрові голограми настільки плавно поєднуються, що межа між ними зникає.

"Світ ще ніколи не бачив такого дисплея з широким полем зору, великою очною коробкою та такою якістю зображення в голографічному дисплеї. Це найкращий 3D-дисплей, створений на сьогодні, і великий крок вперед, але залишається багато відкритих проблем, які ще належить вирішити", — підсумував Ветцштейн.

Нагадаємо, раніше оглядач технологій Шон Кіч протестував голографічні окуляри Orion від Meta. Він припустив, що в майбутньому ця технологія може замінити смартфони.