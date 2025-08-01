Как настроить ИИ-помощник на вашем смартфоне: рекомендации экспертов

Если вы обладатель телефона на базе Android, то, скорее всего, у вас уже есть встроенный виртуальный помощник Google Assistant. Но можно пойти еще дальше и заменить его на более «умный» ИИ.

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Если на вашем Android-телефоне установлена последняя версия приложения Meta AI (230.0.0.36.164 или более поздняя), заменить цифрового помощника будет просто, пишет phonearena.com. Для этого потребуется «несколько быстрых нажатий на дисплей».

Чтобы сделать Meta AI вашим цифровым помощником по умолчанию на Android, просто загрузите приложение из магазина Google Play.

Затем проверьте, какая именно версия Meta AI установлена на вашем устройстве. Для этого перейдите в «Настройки» > «Приложения» > «Смотреть все приложения». Прокрутите до раздела Meta AI и нажмите на список, чтобы увидеть страницу с информацией о приложении Meta AI. Прокрутите страницу до самого низа, чтобы увидеть номер версии приложения на вашем телефоне. Вам также потребуется установить Meta AI версии 230.0.0.36.164 или более поздней.

Если ваша версия приложения Meta AI уже является подходящей, перейдите в раздел «Настройки» > «Приложения» > «Приложения по умолчанию» > «Цифровой помощник». На экране отобразится список приложений цифрового помощника по умолчанию, из которых вы можете выбрать нужный. Если у вас установлена соответствующая версия Meta AI, список включает:

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Amazon Alexa

Bing

ChatGPT

DuckDucjGo

FireFox

Google

Meta AI

Perplexity.

Если вы хотите попробовать Meta AI, нажимайте кнопку рядом с названием Meta AI, пока поле не заполнится. При этом имейте в виду, что выбор Meta AI в качестве цифрового помощника по умолчанию только откроет приложение – как если бы вы просто нажали на значок Meta AI. Кроме того, приложение не поддерживает голосовой ввод.

Тем не менее, с Meta AI вы можете использовать текстовые подсказки, чтобы попросить приложение сгенерировать фотографии или видео. Благодаря подключению к Meta, эта функция даже может создавать ролики, которые можно загрузить в ваши аккаунты Instagram и Facebook или поделиться через WhatsApp (и Instagram, и Facebook, и WhatsApp принадлежат Meta).

Если эта функция включена и Meta AI выбран помощником по умолчанию на вашем смартфоне, долгое нажатие кнопки питания откроет приложение. Другой вариант — нажать и удерживать кнопку «Домой», если вы используете старую трёхкнопочную систему навигации. Если вы используете навигацию жестами, свайп от одного из нижних углов экрана откроет приложение по умолчанию (это как раз и будет Meta AI).

Но можно выбрать и другого ИИ-помощника – например, многие владельцы телефонов Pixel предпочитают Gemini. На смартфоне Pixel вы можете установить его, открыв приложение Google и нажав на значок в правом верхнем углу.

Затем нажмите «Настройки» > Gemini > «Цифровые помощники от Google» и выберите Gemini. Обратите внимание, что для вызова Gemini все равно используется команда «Привет, Google». Еще убедитесь, что в качестве цифрового помощника Google указан по умолчанию, поскольку для Gemini отдельного варианта нет.

Ранее Фокус сообщал, что у поисковика Google появился серьезный конкурент . Речь шла о поиске ChatGPT без входа в систему – так как компания OpenAI отменила первоначальное требование регистрации, сделав поиск доступным для всех на соответствующем сайте.