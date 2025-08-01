Як налаштувати ШІ-помічник на вашому смартфоні: рекомендації експертів

Якщо ви власник телефону на базі Android, то, найімовірніше, у вас уже є вбудований віртуальний помічник Google Assistant. Але можна піти ще далі і замінити його на більш "розумний" ШІ.

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Якщо на вашому Android-телефоні встановлено останню версію програми Meta AI (230.0.0.0.36.164 або пізнішу), замінити цифрового помічника буде просто, пише phonearena.com. Для цього буде потрібно "кілька швидких натискань на дисплей".

Щоб зробити Meta AI вашим цифровим помічником за замовчуванням на Android, просто завантажте додаток із магазину Google Play.

Потім перевірте, яка саме версія Meta AI встановлена на вашому пристрої. Для цього перейдіть у "Налаштування" > "Додатки" > "Дивитися всі додатки". Прокрутіть до розділу Meta AI і натисніть на список, щоб побачити сторінку з інформацією про застосунок Meta AI. Прокрутіть сторінку до самого низу, щоб побачити номер версії програми на вашому телефоні. Вам також потрібно встановити Meta AI версії 230.0.0.0.36.164 або пізнішої.

Якщо ваша версія додатка Meta AI вже є відповідною, перейдіть у розділ "Налаштування" > "Додатки" > "Додатки за замовчуванням" > "Цифровий помічник". На екрані з'явиться список додатків цифрового помічника за замовчуванням, з яких ви можете вибрати потрібний. Якщо у вас встановлено відповідну версію Meta AI, список включає:

Немає

Amazon Alexa

Bing

ChatGPT

DuckDucjGo

FireFox

Google

Мета АІ

Здивування.

Якщо ви хочете спробувати Meta AI, натискайте кнопку поруч із назвою Meta AI, поки поле не заповниться. Водночас майте на увазі, що вибір Meta AI як цифрового помічника за замовчуванням тільки відкриє застосунок — так, як якщо б ви просто натиснули на значок Meta AI. Крім того, додаток не підтримує голосового введення.

Проте, з Meta AI ви можете використовувати текстові підказки, щоб попросити додаток згенерувати фотографії або відео. Завдяки підключенню до Meta, ця функція навіть може створювати ролики, які можна завантажити у ваші акаунти Instagram і Facebook або поділитися через WhatsApp (і Instagram, і Facebook, і WhatsApp належать Meta).

Якщо цю функцію ввімкнено і Meta AI обрано помічником за замовчуванням на вашому смартфоні, довге натискання кнопки живлення відкриє застосунок. Інший варіант — натиснути й утримувати кнопку "Додому", якщо ви використовуєте стару трикнопкову систему навігації. Якщо ви використовуєте навігацію жестами, свайп від одного з нижніх кутів екрана відкриє застосунок за замовчуванням (це якраз і буде Meta AI).

Але можна вибрати й іншого ШІ-помічника — наприклад, багато власників телефонів Pixel віддають перевагу Gemini. На смартфоні Pixel ви можете встановити його, відкривши додаток Google і натиснувши на значок у правому верхньому куті.

Потім натисніть "Налаштування" > Gemini > "Цифрові помічники від Google" і виберіть Gemini. Зверніть увагу, що для виклику Gemini все одно використовується команда "Привіт, Google". Ще переконайтеся, що в якості цифрового помічника Google вказано за замовчуванням, оскільки для Gemini окремого варіанта немає.

Раніше Фокус повідомляв, що у пошуковика Google з'явився серйозний конкурент . Йшлося про пошук ChatGPT без входу в систему — оскільки компанія OpenAI скасувала початкову вимогу реєстрації, зробивши пошук доступним для всіх на відповідному сайті.