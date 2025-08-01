От хакеров не спасет: эксперты раскрыли шокирующую правду про частую смену паролей

Принято считать, что пароли надо менять как можно чаще, и что это повышает безопасность учетной записи. На самом деле частота смены пароля особо не помогает, если это однотипный пароль.

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Эксперты считают, что сама по себе частая смена пароля – это миф, пишет slashgear.com. Обычно пользователи меняют лишь одну букву или цифру, и это не усиливает защиту, ведь пароль по сути остается тем же самым.

На самом деле нет универсальных рекомендаций насчет того, как часто надо менять пароль. Тут надо учитывать несколько нескольких факторов: случался ли уже взлом аккаунта, используете ли вы менеджер паролей и прочее. В целом, лучше создавать один пароль – но при этом обязательно надежный и уникальный (то есть разный для разных учетных записей).

Но в случае обнаружения взлома пароль надо поменять сразу. Обнаружить взлом поможет, например, оповещение о входе в систему с нового устройства или подозрительное сообщение с просьбой сбросить пароль – это обычно первые признаки несанкционированного доступа.

Еще один повод для смены пароля – странная активность в соответствующем журнале или смена настроек (а вы при этом не помните, что меняли их). Пароль лучше поменять и в том случае, если вы входите в систему с общедоступного устройства или поделились паролем с кем-то. По словам киберспециалистов, даже редкое совместное использование паролей может быть опасным.

Как создать надежный пароль

Выдерживайте баланс между сложностью и запоминаемостью. Длинные парольные фразы (к примеру, «Yellow@banana/#2023») лучше паролей, состоящих просто из случайных символов, – ведь их не только сложнее взломать, но и легче запомнить.

Старайтесь использовать 12–16 символов, используя непредсказуемые комбинации слов, букв и цифр.

Избегайте использования личной информации, такой как имена или дни рождения, которую хакеры могут легко угадать, и не используйте один и тот же пароль в разных учетных записях.

Включите многофакторную аутентификацию. Сочетание паролей с такими инструментами, как распознавание отпечатков пальцев, создает дополнительную преграду для злоумышленников.

Приобретите менеджер паролей. Тогда вам не придется запоминать или записывать где-то сложные буквенно-цифровые комбинации.

Ранее стало известно, что украсть пароль через смартфон станет невозможно. Но для этого надо поменять одну настройку – речь о ключах доступа на Facebook.

Также Фокус писал, что номер телефона, привязанный к Google, могут украсть. Отметим, что в зоне риска оказались владельцы практически всех смартфонов под управлением Android, поскольку они привязываются как раз к учетным записям Google.