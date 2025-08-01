Від хакерів не врятує: експерти розкрили шокуючу правду про часту зміну паролів

Прийнято вважати, що паролі треба міняти якомога частіше, і що це підвищує безпеку облікового запису. Насправді частота зміни пароля особливо не допомагає, якщо це однотипний пароль.

Related video

Експерти вважають, що сама по собі часта зміна пароля — це міф, пише slashgear.com. Зазвичай користувачі змінюють лише одну літеру або цифру, і це не посилює захист, адже пароль по суті залишається тим самим.

Насправді немає універсальних рекомендацій щодо того, як часто треба міняти пароль. Тут треба враховувати кілька кількох чинників: чи траплявся вже злом облікового запису, чи використовуєте ви менеджер паролів та інше. Загалом, краще створювати один пароль — але при цьому обов'язково надійний і унікальний (тобто різний для різних облікових записів).

Але в разі виявлення злому пароль треба поміняти відразу. Виявити злом допоможе, наприклад, сповіщення про вхід у систему з нового пристрою або підозріле повідомлення з проханням скинути пароль — це зазвичай перші ознаки несанкціонованого доступу.

Ще один привід для зміни пароля — дивна активність у відповідному журналі або зміна налаштувань (а ви при цьому не пам'ятаєте, що змінювали їх). Пароль краще поміняти і в тому разі, якщо ви входите в систему із загальнодоступного пристрою або поділилися паролем із кимось. За словами кіберфахівців, навіть рідкісне спільне використання паролів може бути небезпечним.

Як створити надійний пароль

Витримуйте баланс між складністю та запам'ятовуваністю. Довгі парольні фрази (наприклад, "Yellow@banana/#2023") кращі за паролі, які складаються просто з випадкових символів, — адже їх не тільки складніше зламати, а й легше запам'ятати.

Намагайтеся використовувати 12-16 символів, використовуючи непередбачувані комбінації слів, букв і цифр.

Уникайте використання особистої інформації, такої як імена або дні народження, яку хакери можуть легко вгадати, і не використовуйте один і той самий пароль у різних облікових записах.

Увімкніть багатофакторну аутентифікацію. Поєднання паролів з такими інструментами, як розпізнавання відбитків пальців, створює додаткову перешкоду для зловмисників.

Придбайте менеджер паролів. Тоді вам не доведеться запам'ятовувати або записувати десь складні буквено-цифрові комбінації.

Раніше стало відомо, що вкрасти пароль через смартфон стане неможливо. Але для цього треба поміняти одне налаштування — йдеться про ключі доступу на Facebook.

Також Фокус писав, що номер телефону, прив'язаний до Google, можуть вкрасти. Зазначимо, що в зоні ризику опинилися власники практично всіх смартфонів під управлінням Android, оскільки вони прив'язуються саме до облікових записів Google.