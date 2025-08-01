Від хакерів не врятує: експерти розкрили шокуючу правду про часту зміну паролів
Прийнято вважати, що паролі треба міняти якомога частіше, і що це підвищує безпеку облікового запису. Насправді частота зміни пароля особливо не допомагає, якщо це однотипний пароль.
Експерти вважають, що сама по собі часта зміна пароля — це міф, пише slashgear.com. Зазвичай користувачі змінюють лише одну літеру або цифру, і це не посилює захист, адже пароль по суті залишається тим самим.
Насправді немає універсальних рекомендацій щодо того, як часто треба міняти пароль. Тут треба враховувати кілька кількох чинників: чи траплявся вже злом облікового запису, чи використовуєте ви менеджер паролів та інше. Загалом, краще створювати один пароль — але при цьому обов'язково надійний і унікальний (тобто різний для різних облікових записів).
Але в разі виявлення злому пароль треба поміняти відразу. Виявити злом допоможе, наприклад, сповіщення про вхід у систему з нового пристрою або підозріле повідомлення з проханням скинути пароль — це зазвичай перші ознаки несанкціонованого доступу.
Ще один привід для зміни пароля — дивна активність у відповідному журналі або зміна налаштувань (а ви при цьому не пам'ятаєте, що змінювали їх). Пароль краще поміняти і в тому разі, якщо ви входите в систему із загальнодоступного пристрою або поділилися паролем із кимось. За словами кіберфахівців, навіть рідкісне спільне використання паролів може бути небезпечним.
Як створити надійний пароль
- Витримуйте баланс між складністю та запам'ятовуваністю. Довгі парольні фрази (наприклад, "Yellow@banana/#2023") кращі за паролі, які складаються просто з випадкових символів, — адже їх не тільки складніше зламати, а й легше запам'ятати.
- Намагайтеся використовувати 12-16 символів, використовуючи непередбачувані комбінації слів, букв і цифр.
- Уникайте використання особистої інформації, такої як імена або дні народження, яку хакери можуть легко вгадати, і не використовуйте один і той самий пароль у різних облікових записах.
- Увімкніть багатофакторну аутентифікацію. Поєднання паролів з такими інструментами, як розпізнавання відбитків пальців, створює додаткову перешкоду для зловмисників.
- Придбайте менеджер паролів. Тоді вам не доведеться запам'ятовувати або записувати десь складні буквено-цифрові комбінації.
Раніше стало відомо, що вкрасти пароль через смартфон стане неможливо. Але для цього треба поміняти одне налаштування — йдеться про ключі доступу на Facebook.
Також Фокус писав, що номер телефону, прив'язаний до Google, можуть вкрасти. Зазначимо, що в зоні ризику опинилися власники практично всіх смартфонів під управлінням Android, оскільки вони прив'язуються саме до облікових записів Google.