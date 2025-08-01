У iPhone нет шансов: стало известно, какие смартфоны продаются лучше всех

Многие считают iPhone самыми успешными смартфонами. Этому способствуют и удачные маркетинговые ходы, и действительно впечатляющие доходы компании Apple – но только пока не появляется сравнение с продажами других телефонов.

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На своей конференции, посвященной финансовым результатам, Apple подтвердила, что на сегодняшний день с момента запуска iPhone в 2007 году было продано более 3 миллиардов ее смартфонов, сообщает androidauthority.com. В отчёте о прибыли за второй квартал 2025 года Apple объявила о выручке в 94 миллиарда долларов, это примерно на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, – и это самый высокий квартальный рост выручки с 2021 года.

Основной источник доходов – продаже именно iPhone: они принесли около 44 миллиардов долларов. Для сравнения, продажи Mac составили лишь около 9 миллиардов долларов (тут еще сказались нарекания в адрес Apple из-за медленного внедрения функций Apple Intelligence).

В то же время выручка от продаж домашних устройств, таких как HomePod, и аксессуаров вроде Apple Watch снизилась примерно на 9% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Выручка от продаж iPad тоже снизилась почти на 8%. Но зато высокие прибыли принесли сервисы Apple, включая iCloud, приложение «Музыка» и App Store, – речь о 27 миллиардах долларов.

Впрочем, цифры впечатляют лишь до тех пор, пока не начнешь сравнивать показатели Apple с продажами устройств Android, отмечает издание. Хотя официальных данных об общем количестве проданных телефонов Android пока нет, компания Google ещё в 2022 году объявила, что на тот момент в активном использовании находилось более 3 миллиардов телефонов Android. По информации издания, с точки зрения распространения программного обеспечения Android по-прежнему занимает около трех четвертей рынка мобильных устройств – и является лидером по объему продаж, оставляя iPhone далеко позади.

Также Фокус писал про пять функций Android, которых до сих пор нет у iPhone. К примеру, на гаджетах Apple нет удобного разделения экрана, гостевого режима и даже нормального регулятора громкости.