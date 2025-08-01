У iPhone немає шансів: стало відомо, які смартфони продаються краще за всіх

Багато хто вважає iPhone найуспішнішими смартфонами. Цьому сприяють і вдалі маркетингові ходи, і справді вражаючі доходи компанії Apple — але тільки поки не з'являється порівняння з продажами інших телефонів.

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На своїй конференції, присвяченій фінансовим результатам, Apple підтвердила, що станом на сьогодні з моменту запуску iPhone у 2007 році було продано понад 3 мільярди її смартфонів, повідомляє androidauthority.com. У звіті про прибуток за другий квартал 2025 року Apple оголосила про виручку в 94 мільярди доларів, це приблизно на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року, — і це найвищий квартальний ріст виручки з 2021 року.

Основне джерело доходів — продаж саме iPhone: вони принесли близько 44 мільярдів доларів. Для порівняння, продажі Mac склали лише близько 9 мільярдів доларів (тут ще позначилися нарікання на адресу Apple через повільне впровадження функцій Apple Intelligence).

Водночас виручка від продажів домашніх пристроїв, таких як HomePod, і аксесуарів на кшталт Apple Watch знизилася приблизно на 9% порівняно з аналогічним кварталом минулого року. Виручка від продажів iPad теж знизилася майже на 8%. Але натомість високі прибутки принесли сервіси Apple, включно з iCloud, додатком "Музика" та App Store, — ідеться про 27 мільярдів доларів.

Утім, цифри вражають лише доти, доки не почнеш порівнювати показники Apple з продажами пристроїв Android, зазначає видання. Хоча офіційних даних про загальну кількість проданих телефонів Android поки що немає, компанія Google ще у 2022 році оголосила, що на той момент в активному використанні перебувало понад 3 мільярди телефонів Android. За інформацією видання, з точки зору поширення програмного забезпечення Android, як і раніше, займає близько трьох чвертей ринку мобільних пристроїв — і є лідером за обсягом продажів, залишаючи iPhone далеко позаду.

Також Фокус писав про п'ять функцій Android, яких досі немає в iPhone. Наприклад, на гаджетах Apple немає зручного поділу екрана, гостьового режиму і навіть нормального регулятора гучності.