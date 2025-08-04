Play Store больше не нужен: как легко и быстро установить приложение на любой смартфон
Магазин приложений Google Play для смартфонов на базе Android, конечно, полезен, но бывает и так, что приходится обходиться без него. Например, нужные приложения по каким-то причинам могут быть недоступны в Play Store.
К тому же, некоторые популярные устройства, такие как планшет Amazon Fir, просто не имеют предустановленного Play Store, поясняет androidpolice.com. В этой ситуации может понадобиться использование сторонней библиотеки, а это, в свою очередь, потребует некоторых изменений.
Прежде всего, вам нужно настроить несколько параметров на вашем Android-телефоне, чтобы он не блокировал попытки загрузки приложений из неизвестного источника.
Действия одинаковы для большинства устройств Android, но могут различаться в зависимости от основных версий Android или производителей устройств.
Эксперты издания использовали смартфон Samsung Galaxy и проверили, что шаги работают с One UI 6.1 и One UI 7 (на базе Android 14 и Android 15).
Чтобы найти опцию «Установка неизвестных приложений», проверяйте разделы «Безопасность и конфиденциальность», «Приложения и уведомления» или «Доступ специальных приложений» в настройках устройства.
- На смартфоне Android проведите пальцем вниз и выберите значок шестеренки, чтобы открыть настройки.
- Прокрутите вниз и выберите «Безопасность и конфиденциальность».
- Выберите «Дополнительные параметры безопасности».
- Выберите «Установить неизвестные приложения».
- Выберите приложение, которое вы будете использовать для установки файлов, и укажите его.
- Выберите «Разрешить из этого источника».
Вам не придется менять эти настройки, если вы загрузите APKMirror или другой сторонний магазин приложений из Play Store.
Однако после поиска приложений в этих магазинах еще раз проверьте эти настройки и убедитесь, что активированы правильные разрешения.
Загрузка приложений из сторонних библиотек
Хотя можно загрузить приложения из Google Play Store и магазина Samsung, вы также воспользоваться загрузкой приложения и из других магазинов приложений (но следите, чтобы это были надежные источники). Специалисты показали, как это сделать на примере проверенного магазина APKMirror. Рекомендуют также APKPure, Aptoide, F-Droid и TapTap.
- Загрузите приложение APKMirror Installer из Google Play или с официального сайта APKMirror.
- Откройте браузер, зайдите на APKMirror и найдите приложение, которое вы хотите установить на свое Android-устройство.
- Выберите предпочтительную версию или последнюю не-бета-версию.
- Нажмите значок «Загрузить» справа от нужного приложения.
- Если доступно несколько версий, изучите их, чтобы определить подходящую для вашего устройства версию.
- Нажмите стрелку «Загрузить» справа от версии приложения, которую вы хотите установить.
- При появлении запроса примите предупреждение, чтобы продолжить, если вы доверяете APKMirror как источнику.
Выбранное вами приложение загрузится во внутреннюю память вашего устройства и будет готово к установке.
После завершения загрузки APK Mirror нажмите «Открыть», чтобы открыть приложение.
Ранее стало известно, что недооцененная функция выводит телефоны Samsung на новый уровень. Это было связано с новой версией программной оболочки One UI 7 на базе Android 15.
Также Фокус писал про топ-5 скрытых, но полезных функций смартфонов. Тогда речь шла о функциях One UI 7 для телефонов Galaxy.