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Диджитал

Play Store больше не нужен: как легко и быстро установить приложение на любой смартфон

установить приложение без Play Store
Бывает так, что нужного приложения просто нет в Play Store | Фото: akket.com

Магазин приложений Google Play для смартфонов на базе Android, конечно, полезен, но бывает и так, что приходится обходиться без него. Например, нужные приложения по каким-то причинам могут быть недоступны в Play Store.

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К тому же, некоторые популярные устройства, такие как планшет Amazon Fir, просто не имеют предустановленного Play Store, поясняет androidpolice.com. В этой ситуации может понадобиться использование сторонней библиотеки, а это, в свою очередь, потребует некоторых изменений.

Прежде всего, вам нужно настроить несколько параметров на вашем Android-телефоне, чтобы он не блокировал попытки загрузки приложений из неизвестного источника.

Действия одинаковы для большинства устройств Android, но могут различаться в зависимости от основных версий Android или производителей устройств.

Эксперты издания использовали смартфон Samsung Galaxy и проверили, что шаги работают с One UI 6.1 и One UI 7 (на базе Android 14 и Android 15).

Чтобы найти опцию «Установка неизвестных приложений», проверяйте разделы «Безопасность и конфиденциальность», «Приложения и уведомления» или «Доступ специальных приложений» в настройках устройства.

  • На смартфоне Android проведите пальцем вниз и выберите значок шестеренки, чтобы открыть настройки.
  • Прокрутите вниз и выберите «Безопасность и конфиденциальность». 
  • Выберите «Дополнительные параметры безопасности».
  • Выберите «Установить неизвестные приложения».
  • Выберите приложение, которое вы будете использовать для установки файлов, и укажите его.
  • Выберите «Разрешить из этого источника».

Вам не придется менять эти настройки, если вы загрузите APKMirror или другой сторонний магазин приложений из Play Store.

Однако после поиска приложений в этих магазинах еще раз проверьте эти настройки и убедитесь, что активированы правильные разрешения.

Загрузка приложений из сторонних библиотек

Хотя можно загрузить приложения из Google Play Store и магазина Samsung, вы также воспользоваться загрузкой приложения и из других магазинов приложений (но следите, чтобы это были надежные источники). Специалисты показали, как это сделать на примере проверенного магазина APKMirror. Рекомендуют также APKPure, Aptoide, F-Droid и TapTap.

  • Загрузите приложение APKMirror Installer из Google Play или с официального сайта APKMirror.
  • Откройте браузер, зайдите на APKMirror и найдите приложение, которое вы хотите установить на свое Android-устройство.
  • Выберите предпочтительную версию или последнюю не-бета-версию.
  • Нажмите значок «Загрузить» справа от нужного приложения.
  • Если доступно несколько версий, изучите их, чтобы определить подходящую для вашего устройства версию.
  • Нажмите стрелку «Загрузить» справа от версии приложения, которую вы хотите установить.
  • При появлении запроса примите предупреждение, чтобы продолжить, если вы доверяете APKMirror как источнику.

Выбранное вами приложение загрузится во внутреннюю память вашего устройства и будет готово к установке.

После завершения загрузки APK Mirror нажмите «Открыть», чтобы открыть приложение.

Ранее стало известно, что недооцененная функция выводит телефоны Samsung на новый уровень. Это было связано с новой версией программной оболочки One UI 7 на базе Android 15.

Также Фокус писал про топ-5 скрытых, но полезных функций смартфонов. Тогда речь шла о функциях One UI 7 для телефонов Galaxy.