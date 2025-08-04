Play Store больше не нужен: как легко и быстро установить приложение на любой смартфон

Магазин приложений Google Play для смартфонов на базе Android, конечно, полезен, но бывает и так, что приходится обходиться без него. Например, нужные приложения по каким-то причинам могут быть недоступны в Play Store.

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К тому же, некоторые популярные устройства, такие как планшет Amazon Fir, просто не имеют предустановленного Play Store, поясняет androidpolice.com. В этой ситуации может понадобиться использование сторонней библиотеки, а это, в свою очередь, потребует некоторых изменений.

Прежде всего, вам нужно настроить несколько параметров на вашем Android-телефоне, чтобы он не блокировал попытки загрузки приложений из неизвестного источника.

Действия одинаковы для большинства устройств Android, но могут различаться в зависимости от основных версий Android или производителей устройств.

Эксперты издания использовали смартфон Samsung Galaxy и проверили, что шаги работают с One UI 6.1 и One UI 7 (на базе Android 14 и Android 15).

Чтобы найти опцию «Установка неизвестных приложений», проверяйте разделы «Безопасность и конфиденциальность», «Приложения и уведомления» или «Доступ специальных приложений» в настройках устройства.

На смартфоне Android проведите пальцем вниз и выберите значок шестеренки, чтобы открыть настройки.

Прокрутите вниз и выберите «Безопасность и конфиденциальность».

Выберите «Дополнительные параметры безопасности».

Выберите «Установить неизвестные приложения».

Выберите приложение, которое вы будете использовать для установки файлов, и укажите его.

Выберите «Разрешить из этого источника».

Вам не придется менять эти настройки, если вы загрузите APKMirror или другой сторонний магазин приложений из Play Store.

Однако после поиска приложений в этих магазинах еще раз проверьте эти настройки и убедитесь, что активированы правильные разрешения.

Загрузка приложений из сторонних библиотек

Хотя можно загрузить приложения из Google Play Store и магазина Samsung, вы также воспользоваться загрузкой приложения и из других магазинов приложений (но следите, чтобы это были надежные источники). Специалисты показали, как это сделать на примере проверенного магазина APKMirror. Рекомендуют также APKPure, Aptoide, F-Droid и TapTap.

Загрузите приложение APKMirror Installer из Google Play или с официального сайта APKMirror.

Откройте браузер, зайдите на APKMirror и найдите приложение, которое вы хотите установить на свое Android-устройство.

Выберите предпочтительную версию или последнюю не-бета-версию.

Нажмите значок «Загрузить» справа от нужного приложения.

Если доступно несколько версий, изучите их, чтобы определить подходящую для вашего устройства версию.

Нажмите стрелку «Загрузить» справа от версии приложения, которую вы хотите установить.

При появлении запроса примите предупреждение, чтобы продолжить, если вы доверяете APKMirror как источнику.

Выбранное вами приложение загрузится во внутреннюю память вашего устройства и будет готово к установке.

После завершения загрузки APK Mirror нажмите «Открыть», чтобы открыть приложение.

Ранее стало известно, что недооцененная функция выводит телефоны Samsung на новый уровень. Это было связано с новой версией программной оболочки One UI 7 на базе Android 15.

Также Фокус писал про топ-5 скрытых, но полезных функций смартфонов. Тогда речь шла о функциях One UI 7 для телефонов Galaxy.