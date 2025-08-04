Play Store більше не потрібен: як легко і швидко встановити додаток на будь-який смартфон
Магазин додатків Google Play для смартфонів на базі Android, звісно, корисний, але буває й так, що доводиться обходитися без нього. Наприклад, потрібні додатки з якихось причин можуть бути недоступні в Play Store.
До того ж, деякі популярні пристрої, як-от планшет Amazon Fir, просто не мають попередньо встановленого Play Store, пояснює androidpolice.com. У цій ситуації може знадобитися використання сторонньої бібліотеки, а це, своєю чергою, потребуватиме деяких змін.
Перш за все, вам потрібно налаштувати кілька параметрів на вашому Android-телефоні, щоб він не блокував спроби завантаження додатків з невідомого джерела.
Дії однакові для більшості пристроїв Android, але можуть відрізнятися залежно від основних версій Android або виробників пристроїв.
Експерти видання використовували смартфон Samsung Galaxy і перевірили, що кроки працюють з One UI 6.1 і One UI 7 (на базі Android 14 і Android 15).
Щоб знайти опцію "Встановлення невідомих застосунків", перевіряйте розділи "Безпека та конфіденційність", "Застосунки та сповіщення" або "Доступ спеціальних застосунків" у налаштуваннях пристрою.
- На смартфоні Android проведіть пальцем донизу і виберіть значок шестерні, щоб відкрити налаштування.
- Прокрутіть униз і виберіть "Безпека та конфіденційність".
- Виберіть "Додаткові параметри безпеки".
- Виберіть "Встановити невідомі додатки".
- Виберіть додаток, який ви будете використовувати для встановлення файлів, і вкажіть його.
- Виберіть "Дозволити з цього джерела".
Вам не доведеться змінювати ці налаштування, якщо ви завантажите APKMirror або інший сторонній магазин додатків із Play Store.
Однак після пошуку застосунків у цих магазинах ще раз перевірте ці налаштування і переконайтеся, що активовано правильні дозволи.
Завантаження додатків зі сторонніх бібліотек
Хоча можна завантажити додатки з Google Play Store і магазину Samsung, ви також можете скористатися завантаженням додатка і з інших магазинів додатків (але стежте, щоб це були надійні джерела). Фахівці показали, як це зробити на прикладі перевіреного магазину APKMirror. Рекомендують також APKPure, Aptoide, F-Droid і TapTap.
- Завантажте додаток APKMirror Installer з Google Play або з офіційного сайту APKMirror.
- Відкрийте браузер, зайдіть на APKMirror і знайдіть додаток, який ви хочете встановити на свій Android-пристрій.
- Виберіть бажану версію або останню не-бета-версію.
- Натисніть значок "Завантажити" праворуч від потрібного додатка.
- Якщо доступно кілька версій, вивчіть їх, щоб визначити відповідну для вашого пристрою версію.
- Натисніть стрілку "Завантажити" праворуч від версії програми, яку ви хочете встановити.
- При появі запиту прийміть попередження, щоб продовжити, якщо ви довіряєте APKMirror як джерелу.
Обраний вами додаток завантажиться у внутрішню пам'ять вашого пристрою і буде готовий до встановлення.
Після завершення завантаження APK Mirror натисніть "Відкрити", щоб відкрити додаток.
Раніше стало відомо, що недооцінена функція виводить телефони Samsung на новий рівень. Це було пов'язано з новою версією програмної оболонки One UI 7 на базі Android 15.
Також Фокус писав про топ-5 прихованих, але корисних функцій смартфонів. Тоді йшлося про функції One UI 7 для телефонів Galaxy.