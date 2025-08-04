Play Store більше не потрібен: як легко і швидко встановити додаток на будь-який смартфон

Магазин додатків Google Play для смартфонів на базі Android, звісно, корисний, але буває й так, що доводиться обходитися без нього. Наприклад, потрібні додатки з якихось причин можуть бути недоступні в Play Store.

Related video

До того ж, деякі популярні пристрої, як-от планшет Amazon Fir, просто не мають попередньо встановленого Play Store, пояснює androidpolice.com. У цій ситуації може знадобитися використання сторонньої бібліотеки, а це, своєю чергою, потребуватиме деяких змін.

Перш за все, вам потрібно налаштувати кілька параметрів на вашому Android-телефоні, щоб він не блокував спроби завантаження додатків з невідомого джерела.

Дії однакові для більшості пристроїв Android, але можуть відрізнятися залежно від основних версій Android або виробників пристроїв.

Експерти видання використовували смартфон Samsung Galaxy і перевірили, що кроки працюють з One UI 6.1 і One UI 7 (на базі Android 14 і Android 15).

Щоб знайти опцію "Встановлення невідомих застосунків", перевіряйте розділи "Безпека та конфіденційність", "Застосунки та сповіщення" або "Доступ спеціальних застосунків" у налаштуваннях пристрою.

На смартфоні Android проведіть пальцем донизу і виберіть значок шестерні, щоб відкрити налаштування.

Прокрутіть униз і виберіть "Безпека та конфіденційність".

Виберіть "Додаткові параметри безпеки".

Виберіть "Встановити невідомі додатки".

Виберіть додаток, який ви будете використовувати для встановлення файлів, і вкажіть його.

Виберіть "Дозволити з цього джерела".

Вам не доведеться змінювати ці налаштування, якщо ви завантажите APKMirror або інший сторонній магазин додатків із Play Store.

Однак після пошуку застосунків у цих магазинах ще раз перевірте ці налаштування і переконайтеся, що активовано правильні дозволи.

Завантаження додатків зі сторонніх бібліотек

Хоча можна завантажити додатки з Google Play Store і магазину Samsung, ви також можете скористатися завантаженням додатка і з інших магазинів додатків (але стежте, щоб це були надійні джерела). Фахівці показали, як це зробити на прикладі перевіреного магазину APKMirror. Рекомендують також APKPure, Aptoide, F-Droid і TapTap.

Завантажте додаток APKMirror Installer з Google Play або з офіційного сайту APKMirror.

Відкрийте браузер, зайдіть на APKMirror і знайдіть додаток, який ви хочете встановити на свій Android-пристрій.

Виберіть бажану версію або останню не-бета-версію.

Натисніть значок "Завантажити" праворуч від потрібного додатка.

Якщо доступно кілька версій, вивчіть їх, щоб визначити відповідну для вашого пристрою версію.

Натисніть стрілку "Завантажити" праворуч від версії програми, яку ви хочете встановити.

При появі запиту прийміть попередження, щоб продовжити, якщо ви довіряєте APKMirror як джерелу.

Обраний вами додаток завантажиться у внутрішню пам'ять вашого пристрою і буде готовий до встановлення.

Після завершення завантаження APK Mirror натисніть "Відкрити", щоб відкрити додаток.

Раніше стало відомо, що недооцінена функція виводить телефони Samsung на новий рівень. Це було пов'язано з новою версією програмної оболонки One UI 7 на базі Android 15.

Також Фокус писав про топ-5 прихованих, але корисних функцій смартфонів. Тоді йшлося про функції One UI 7 для телефонів Galaxy.