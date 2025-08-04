Может ударить током: украинцев предупредили об опасной зарядке из Китая

Специалисты уточнили, что речь идет о сетевом зарядном устройстве Armor Standart, модель AR02 1*USB (3.1A) белого цвета, ш/к 2377700597146, страна-производитель Китай.

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Во время проверки зарядного устройства были выявлены многочисленные нарушения правил безопасности, передает Telegram-канал Мой Покровск со ссылкой на информацию Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области. Речь идет, в частности, о таких зафиксированных нарушениях:

изоляция, состоящая из изоляционных материалов, не обеспечивает функцию защиты;

изоляция между первичной и вторичной цепями не выдерживает испытания на электрическую прочность напряжением 4000В переменного тока;

материал противопожарного кожуха не выдерживает испытания испытания на огнестойкость (образец горел более 30 секунд и самостоятельно не гас);

между первичной и вторичной цепями применен конденсатор, который не соответствует требованиям к шунтированию усиленной изоляции;

прибор не сопровождается инструкциями с информацией о безопасности и маркировками, которые должны быть четкими и понятными и составленными в соответствии с требованиями закона об использовании языков.

Специалисты уточнили, что речь идет о сетевом зарядном устройстве Armor Standart, модель AR02 1*USB (3.1A) белого цвета, ш/к 2377700597146, страна-производитель Китай.

По заключению специалистов, это изделие не соответствует требованиям по безопасности по защите от поражения электрическим током или других повреждений, которые могут быть вызваны прямым или косвенным электрическим контактом, не обеспечивает пригодность изоляции. Изделие спроектировано и изготовлено способом, который не обеспечивает гарантию защиты от опасностей: адекватной защиты от опасностей неэлектрического характера и подвергает опасности при предполагаемых условиях перегрузки.

Продукция признана представляющей серьезный уровень угрозы общественным интересам вследствие ее несоответствия установленным требованиям.

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