Эксперты назвали самый опасный гаджет: может сжечь телефон и сломать камеру

Лето – подходящий сезон для вечеринок, но любителей танцполов может подстерегать неожиданная опасность. Лазерное освещение выглядит очень эффектно, однако может сильно испортить смартфоны гостей.

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Лазеры для вечеринок могут вывести из строя сенсоры камер, предупреждает The Sun. Такое опасное воздействие объясняется тем, что лазеры нагревают сенсоры, ведь по сути они являются интенсивными лучами света.

Издание ссылается на сообщения пострадавших пользователей. Например, один из них вспоминает, что во время вечеринки его телефон попал под свет лазера, и потом «изображение стало зернистым и приобрело розовато-фиолетовый оттенок». Ни перезапуск камеры, ни перезагрузка самого телефона не помогли.

Пользователь Reddit под ником u_JohnnieWalker показал, как выглядят изображения на камере его iPhone 14 Pro после того, как на нее посветили лазером.

Камера смартфона после воздействия лазера Фото: Reddit / u_JohnnieWalker-

Лазеры повреждают не только сенсоры камер смартфонов, но и обычные фотокамеры, отмечает издание. Например, компания Sony специально предупреждает клиентов не подвергать свои камеры прямому воздействию лазерных лучей.

Причем не имеет значения, находитесь вы в помещении или на открытом воздухе: при прямом или непрямом воздействии повреждение датчика камеры в любом случае будет серьезным. Такая неприятность может случиться, даже если камера выключена, но при этом не закрыта крышкой объектива.

Именно из соображений безопасности лазеры для вечеринок не направляют в толпу или на уровень глаз. Концентрированные лучи света могут серьезно повредить не только камеры, но и зрение.

Между прочим, похожим образом действуют и датчики LiDAR, установленные в новых автомобилях. Эти датчики, которые могут обнаруживать объекты и оценивать расстояние, используются в системах автоматического вождения и некоторых функциях безопасности.

Ранее на Reddit завирусился видеоролик от пользователя u/Jeguetelli, который показывает, как система LiDAR портит смартфон, на который ее снимают.

Испорченному телефону понадобится ремонт – иначе цветные пятна, которые появились от воздействия лазера, на нем так и останутся.

Также Фокус писал, что делать, если зарядка телефона нагревается . Так же, как и в случае с повербанком, из-за легкого нагрева переживать не стоит, но горячая зарядка может быть признаком серьезных неприятностей.