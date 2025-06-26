Експерти назвали найнебезпечніший гаджет: може спалити телефон і зламати камеру

Лазерне освітлення має дуже ефектний вигляд, проте може сильно зіпсувати смартфони.

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Лазери для вечірок можуть вивести з ладу сенсори камер, попереджає The Sun. Такий небезпечний вплив пояснюється тим, що лазери нагрівають сенсори, адже по суті вони є інтенсивними променями світла.

Видання посилається на повідомлення постраждалих користувачів. Наприклад, один із них згадує, що під час вечірки його телефон потрапив під світло лазера, і потім "зображення стало зернистим і набуло рожево-фіолетового відтінку". Ні перезапуск камери, ні перезавантаження самого телефона не допомогли.

Користувач Reddit під ніком u_JohnnieWalker показав, який вигляд мають зображення на камері його iPhone 14 Pro після того, як на неї посвітили лазером.

Скріншот Фото: Reddit / u_JohnnieWalker-

Лазери пошкоджують не тільки сенсори камер смартфонів, а й звичайні фотокамери, зазначає видання. Наприклад, компанія Sony спеціально попереджає клієнтів не піддавати свої камери прямому впливу лазерних променів.

Причому не має значення, перебуваєте ви в приміщенні або на відкритому повітрі: за прямого або непрямого впливу пошкодження датчика камери в будь-якому разі буде серйозним. Така неприємність може трапитися, навіть якщо камеру вимкнено, але при цьому вона не закрита кришкою об'єктива.

Саме з міркувань безпеки лазери для вечірок не направляють у натовп або на рівень очей. Концентровані промені світла можуть серйозно пошкодити не лише камери, а й зір.

Між іншим, схожим чином діють і датчики LiDAR, встановлені в нових автомобілях. Ці датчики, які можуть виявляти об'єкти і оцінювати відстань, використовуються в системах автоматичного водіння і деяких функціях безпеки.

Раніше на Reddit завірусився відеоролик від користувача u/Jeguetelli, який показує, як система LiDAR псує смартфон, на який її знімають.

Зіпсованому телефону знадобиться ремонт — інакше кольорові плями, які з'явилися від впливу лазера, на ньому так і залишаться.

Також Фокус писав, що робити, якщо зарядка телефону нагрівається . Так само, як і у випадку з повербанком, через легке нагрівання переживати не варто, але гаряча зарядка може бути ознакою серйозних неприємностей.