Може вдарити струмом: українців попередили про небезпечну зарядку з Китаю

Фахівці уточнили, що йдеться про мережевий зарядний пристрій Armor Standart, модель AR02 1*USB (3.1A) білого кольору, ш/к 2377700597146, країна-виробник Китай.

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Під час перевірки зарядного пристрою було виявлено численні порушення правил безпеки, передає Telegram-канал Мій Покровськ із посиланням на інформацію Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області. Йдеться, зокрема, про такі зафіксовані порушення:

ізоляція, що складається з ізоляційних матеріалів, не забезпечує функцію захисту;

ізоляція між первинним і вторинним колами не витримує випробування на електричну міцність напругою 4000В змінного струму;

матеріал протипожежного кожуха не витримує випробування випробування на вогнестійкість (зразок горів понад 30 секунд і самостійно не гас);

між первинним і вторинним колами застосовано конденсатор, який не відповідає вимогам до шунтування посиленої ізоляції;

прилад не супроводжується інструкціями з інформацією про безпеку та маркуванням, які мають бути чіткими і зрозумілими та складеними відповідно до вимог закону про використання мов.

Фахівці уточнили, що йдеться про мережевий зарядний пристрій Armor Standart, модель AR02 1*USB (3.1A) білого кольору, ш/к 2377700597146, країна-виробник Китай.

За висновком фахівців, цей виріб не відповідає вимогам з безпеки щодо захисту від ураження електричним струмом або інших ушкоджень, що можуть бути спричинені прямим або непрямим електричним контактом, не забезпечує придатність ізоляції. Виріб спроектовано та виготовлено у спосіб, що не забезпечує гарантію захисту від небезпек: адекватного захисту від небезпек неелектричного характеру та наражає на небезпеку за передбачуваних умов перевантаження.

Продукцію визнано такою, що становить серйозний рівень загрози суспільним інтересам унаслідок її невідповідності встановленим вимогам.

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