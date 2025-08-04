Что делать, если магазин приложений App Store вдруг пропал с экрана вашего iPhone

App Store – это одно из самых стабильных приложений iPhone, ведь оно установлено по умолчанию на каждом смартфоне Apple. Удалить его нельзя, но можно убрать значок с экрана телефона, а затем и безболезненно его вернуть.

Related video

Значок App Store вам так или иначе все равно понадобится, пишет slashgear.com. Если вы уже успели его «спрятать», или скрыли его случайно, то отобразить его снова будет несложно.

Как вернуть App Store на iPhone:

Разблокируйте телефон.

Проведите пальцем влево столько раз, сколько необходимо, пока не откроется библиотека приложений.

Найдите кнопку App Store.

Если вам просто нужно открыть приложение, просто нажмите кнопку.

Если вы хотите повторно добавить его на главный экран, нажмите и удерживайте кнопку, пока не появится всплывающее окно.

В этом окне выберите «Добавить на главный экран».

Вы также можете повторно добавить App Store, нажав и удерживая приложение на странице «Библиотека», а затем перетащив его прямо на главный экран. Если после этих действий приложение по-прежнему не отображается, вероятно, оно скрыто другими настройками. В этом случае выполните следующие действия:

Разблокируйте смартфон.

Выберите «Настройки» на главном экране.

Прокрутите вниз и выберите опцию «Экранное время».

В следующем окне найдите кнопку «Ограничения по контенту и конфиденциальности» и нажмите ее.

Далее нажмите «Покупки в iTunes и App Store».

Если для параметра «Установка приложений» установлено значение «Не разрешать», щелкните его и измените на «Разрешить».

Приложение App Store может появиться на главном экране вашего iPhone через пару секунд. В крайнем случае, есть вариант сбросить настроек до заводских.

Как скрыть App Store на iPhone:

Разблокируйте устройство.

Перейдите на экран, на котором на вашем смартфоне расположен App Store.

Нажмите и удерживайте кнопку App Store, пока не появится всплывающее окно.

В первом всплывающем окне выберите опцию «Удалить приложение», выделенную красным внизу.

В появившемся всплывающем окне нажмите «Удалить с главного экрана».

Приложение сразу пропадет с главного экрана вашего iPhone.

Вы также можете скрыть App Store, выбрав «Изменить главный экран» в соответствующем всплывающем окне. После выбора пункта «Изменить главный экран» вы сможете удерживать приложение и перетаскивать его непосредственно на страницу библиотеки приложений, удаляя его с главного экрана до тех пор, пока оно вас снова там не понадобится.

Ранее стало известно, что на iPhone вернется функция, которая всех бесит. Речь шла о функции сводок уведомлений с использованием Apple Intelligence. На эту функцию много раз жаловались, что она вводит в заблуждение пользователей своими неправдивыми новостями.

Также сообщалось, что на iPhone есть полезная функция, о которой вы не догадываетесь. Это функция «Назад» (Back Tap), причем включить ее можно довольно просто.