Що робити, якщо магазин додатків App Store раптом зник з екрана вашого iPhone

App Store — це один із найстабільніших додатків iPhone, адже його встановлено за замовчуванням на кожному смартфоні Apple. Видалити його не можна, але можна прибрати значок з екрана телефона, а потім і безболісно його повернути.

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Значок App Store вам так чи інакше все одно знадобиться, пише slashgear.com. Якщо ви вже встигли його "заховати", або приховали його випадково, то відобразити його знову буде нескладно.

Як повернути App Store на iPhone:

Розблокуйте телефон.

Проведіть пальцем вліво стільки разів, скільки необхідно, поки не відкриється бібліотека додатків.

Знайдіть кнопку App Store.

Якщо вам просто потрібно відкрити додаток, просто натисніть кнопку.

Якщо ви хочете повторно додати його на головний екран, натисніть і утримуйте кнопку, поки не з'явиться спливаюче вікно.

У цьому вікні виберіть "Додати на головний екран".

Ви також можете повторно додати App Store, натиснувши й утримуючи додаток на сторінці "Бібліотека", а потім перетягнувши його прямо на головний екран. Якщо після цих дій додаток, як і раніше, не відображається, імовірно, він прихований іншими налаштуваннями. У цьому випадку виконайте такі дії:

Розблокуйте смартфон.

Виберіть "Налаштування" на головному екрані.

Прокрутіть униз і виберіть опцію "Екранний час".

У наступному вікні знайдіть кнопку "Обмеження за контентом і конфіденційністю" і натисніть її.

Далі натисніть "Покупки в iTunes і App Store".

Якщо для параметра "Встановлення застосунків" встановлено значення "Не дозволяти", клацніть його і змініть на "Дозволити".

Додаток App Store може з'явитися на головному екрані вашого iPhone через кілька секунд. У крайньому разі, є варіант скинути налаштування до заводських.

Як приховати App Store на iPhone:

Розблокуйте пристрій.

Перейдіть на екран, на якому на вашому смартфоні розташований App Store.

Натисніть і утримуйте кнопку App Store, поки не з'явиться спливаюче вікно.

У першому спливаючому вікні виберіть опцію "Видалити додаток", виділену червоним внизу.

У спливаючому вікні, що з'явилося, натисніть "Видалити з головного екрана".

Додаток одразу зникне з головного екрана вашого iPhone.

Ви також можете приховати App Store, вибравши "Змінити головний екран" у відповідному спливаючому вікні. Після вибору пункту "Змінити головний екран" ви зможете утримувати застосунок і перетягувати його безпосередньо на сторінку бібліотеки застосунків, видаляючи його з головного екрана доти, доки він вам знову там не знадобиться.

Раніше стало відомо, що на iPhone повернеться функція, яка всіх дратує. Йшлося про функцію зведень повідомлень з використанням Apple Intelligence. На цю функцію багато разів скаржилися, що вона вводить в оману користувачів своїми неправдивими новинами.

Також повідомлялося, що на iPhone є корисна функція, про яку ви не здогадуєтеся. Це функція "Назад" (Back Tap), причому увімкнути її можна досить просто.