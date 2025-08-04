"Вампиры" в каждом доме: чтобы меньше платить за свет, нужно отключить 7 бытовых приборов

Некоторая техника расходуют электроэнергию, даже если не используются, но подключены к сети. Одно устройство не сильно влияет на коммунальные счета, но когда их много — приходится тратить гораздо больше денег.

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По некоторым подсчетам, отключение нескольких приборов поможет за год сэкономить до 200 долларов в США, особенно если войдет в привычку, а в Украине сумма тоже получится немаленькая. Издание ZDnet назвало 7 самых прожорливых энергетических вампиров, которые есть почти в каждой квартире.

Телевизоры, игровые консоли и офисная техника

Стоит отключать телевизор из розетки, если его смотрят в доме не каждый день. Особенно это актуально, если устройство находится в гостевой комнате или в холле офисса, где его редко кто включает.

Простое отключение телевизоров от розетки, когда они не используются, может сэкономить от 2 до 6 долларов в год на каждом. Также следует подумать о том, чтобы отключать звуковые панели и динамики, когда они не используются.

Аналогично, использование подключенного к сети принтера может обойтись в 3–8 долларов в год. В режиме ожидания он потребляет от 2 до 6 Вт электроэнергии — это достаточно много для того, чтобы задуматься о расходах.

Одна игровая консоль, например PlayStation или Xbox, может потреблять от 1,5 до 10 Вт в режиме ожидания, что может стоить до доллара в месяц за устройство. Рекомендуется отключать эти устройства от сети на ночь или когда никого нет дома. Однако стоит оставить их в режиме ожидания, чтобы не пропустить обновление.

Консоль Xbox лучше отключать из розетки вместе с телевизором Фото: Скриншот

Кофеварки и кухонные приборы

Автор статьи Мария Диас на собственном опыте убедилась, что такая техника значительно увеличивает счет за электроэнергию. Находясь постоянно в режиме ожидания, а не в спящем режиме, кофеварка может потреблять от 60 до 70 Вт электроэнергии, поскольку ей нужно поддерживать воду в горячем состоянии. Это может стоить до 60 долларов в год.

Содержание мини-холодильника может обойтись до 130 долларов в год, что не всегда окупается, если он не нужен постоянно. Пустой прибор тратит от 50 до 100 Вт энергии. Если отключать мини-холодильник из розетки, когда он не используется, можно сэкономить более 10 долларов в месяц.

Кофемашину лучше отключить от розетки, когда не нужна Фото: Скриншот

Устройства умного дома

Большинство устройств для умного дома ориентированы на повышение энергоэффективности, но они также могут быть устройствами-вампирами. Умные устройства постоянно потребляют энергию, поскольку остаются подключенными либо к интернету, либо к другому устройству, например, к концентратору. Однако умные устройства, как правило, потребляют очень мало фантомных нагрузок, поэтому не стоит спешить отключать их все.

Умные лампочки и розетки потребляют совсем немного энергии, около 1 Вт. Это обойдется вам всего в 0,65–1,30 доллара в год, в зависимости от местного тарифа, но если у вас несколько таких устройств, эта сумма может оказаться слишком высокой, особенно пользоваться ими нечасто.

Старая техника

У многих людей до сих пор подключены старые устройства, которыми они давно не пользовались, но либо забыли, либо просто не задумываются об этом. Одна кабельная приставка, видеорегистратор или проигрыватель Blu-ray могут стоить до 20 долларов в год на питание, если они не используются, в зависимости от местных тарифов.

Стоит осмотреть, что в доме подключено к сети без необходимости, включая будильники, подставки для беспроводных телефонов, электрочайники, фены и многое другое. Отключение этих устройств от сети и повторное подключение только перед использованием может окупиться, даже если это всего несколько гривен в месяц.

Ранее писали, что роутеры и зарядные устройства тоже увеличивают расходы на электроэнергию. Их отключение может сэкономить до 20 Вт в час.