"Вампіри" в кожній оселі: щоб менше платити за світло, потрібно відключити 7 побутових приладів

Деяка техніка витрачає електроенергію, навіть якщо не використовується, але під'єднана до мережі. Один пристрій не сильно впливає на комунальні рахунки, але коли їх багато — доводиться витрачати набагато більше грошей.

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За деякими підрахунками, вимкнення кількох приладів допоможе за рік заощадити до 200 доларів у США, особливо якщо стане звичкою, а в Україні сума теж вийде чималенька. Видання ZDnet назвало 7 найбільш ненажерливих енергетичних вампірів, які є майже в кожній квартирі.

Телевізори, ігрові консолі та офісна техніка

Варто відключати телевізор з розетки, якщо його дивляться в будинку не щодня. Особливо це актуально, якщо пристрій розташований у гостьовій кімнаті або в холі офісу, де його рідко хто вмикає.

Просте відключення телевізорів від розетки, коли вони не використовуються, може заощадити від 2 до 6 доларів на рік на кожному. Також слід подумати про те, щоб вимикати звукові панелі та динаміки, коли вони не використовуються.

Аналогічно, використання підключеного до мережі принтера може обійтися в 3-8 доларів на рік. У режимі очікування він споживає від 2 до 6 Вт електроенергії — це досить багато для того, щоб задуматися про витрати.

Одна ігрова консоль, наприклад PlayStation або Xbox, може споживати від 1,5 до 10 Вт у режимі очікування, що може коштувати до долара на місяць за пристрій. Рекомендується відключати ці пристрої від мережі на ніч або коли нікого немає вдома. Однак варто залишити їх у режимі очікування, щоб не пропустити оновлення.

Консоль Xbox краще відключати з розетки разом із телевізором Фото: Скриншот

Кавоварки та кухонні прилади

Авторка статті Марія Діас на власному досвіді переконалася, що така техніка значно збільшує рахунок за електроенергію. Перебуваючи постійно в режимі очікування, а не в сплячому режимі, кавоварка може споживати від 60 до 70 Вт електроенергії, оскільки їй потрібно підтримувати воду в гарячому стані. Це може коштувати до 60 доларів на рік.

Утримання міні-холодильника може обійтися до 130 доларів на рік, що не завжди окупається, якщо він не потрібен постійно. Порожній прилад витрачає від 50 до 100 Вт енергії. Якщо вимикати міні-холодильник із розетки, коли він не використовується, можна заощадити понад 10 доларів на місяць.

Кавомашину краще відключити від розетки, коли не потрібна Фото: Скриншот

Пристрої розумного будинку

Більшість пристроїв для розумного будинку орієнтовані на підвищення енергоефективності, але вони також можуть бути пристроями-вампірами. Розумні пристрої постійно споживають енергію, оскільки залишаються підключеними або до інтернету, або до іншого пристрою, наприклад, до концентратора. Однак розумні пристрої зазвичай споживають дуже мало фантомних навантажень, тому не варто поспішати відключати їх усі.

Розумні лампочки і розетки споживають зовсім небагато енергії, близько 1 Вт. Це обійдеться вам усього в 0,65-1,30 долара на рік, залежно від місцевого тарифу, але якщо у вас кілька таких пристроїв, ця сума може виявитися занадто високою, особливо користуватися ними нечасто.

Стара техніка

У багатьох людей досі підключені старі пристрої, якими вони давно не користувалися, але або забули, або просто не замислюються про це. Одна кабельна приставка, відеореєстратор або програвач Blu-ray можуть коштувати до 20 доларів на рік на живлення, якщо вони не використовуються, залежно від місцевих тарифів.

Варто оглянути, що в оселі під'єднано до мережі без нагальної потреби, включно з будильниками, підставками для бездротових телефонів, електрочайниками, фенами та багатьом іншим. Вимкнення цих пристроїв від мережі та повторне підключення тільки перед використанням може окупитися, навіть якщо це всього кілька гривень на місяць.

Раніше писали, що роутери та зарядні пристрої теж збільшують витрати на електроенергію. Їхнє вимкнення може заощадити до 20 Вт на годину.