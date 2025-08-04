Следующая эра Wi-Fi близко: раскрыты ключевые преимущества Wi-Fi 8 и это не скорость
Компания Qualcomm Technologies впервые подробно описала новый базовый стандарт для Wi-Fi следующего поколения — Wi-Fi 8.
Приоритетной задачей Wi-Fi 8 является надежная работа в сложных реальных условиях, а также улучшение подключения даже в перегруженных, подверженных помехам и мобильных средах, говорится в пресс-релизе Qualcomm.
Среди заявленных улучшений Wi-Fi 8:
- на 25% выше пропускная способность в сложных условиях сигнала;
- на 25% ниже задержка на 95-м процентили распределения задержки;
- на 25% меньше потерянных пакетов, особенно во время роуминга между точками доступа.
Как отмечают в Qualcomm, эти усовершенствования предназначены для сред, характеризующихся перегрузками, помехами и мобильностью пользователей. Новый стандарт также предусматривает улучшение энергоэффективности, связи между узлами и мобильности.
При этом в тизере нет никакого упоминания о том, насколько быстрым будет Wi-Fi 8. Обычно, именно скорость является главным аргументов в пользу нового стандарта Wi-Fi, однако не в этот раз.
"Wi-Fi 8 знаменует собой фундаментальный поворот — выход за пределы пиковых скоростей ради приоритета надежной работы в сложных реальных условиях", — подчеркнули в Qualcomm.
Это решение объясняется двумя ключевыми факторами:
- распространение различных носимых устройств, которые часто выполняют ресурсоемкие вычислительные задачи и требуют высокопроизводительного однорангового соединения с низкой задержкой;
- рост популярности систем на базе искусственного интеллекта, которые также требуют надежного подключения с низкой задержкой для доступа к периферийным или облачным технологиям ИИ, чтобы делать логические выводы в режиме реального времени.
"Wi-Fi 8 определяется как фундаментальная структура связи, которая позволяет этим экосистемам процветать", — подытожили в компании.
Напомним, ученые из Южной Кореи предложили новую платформу Li-Fi, которая преодолевает ограничения традиционных оптических устройств связи и может одновременно повысить как скорость передачи данных, так и безопасность.