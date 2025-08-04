Наступна ера Wi-Fi близько: розкрито ключові переваги Wi-Fi 8 і це не швидкість
Компанія Qualcomm Technologies вперше детально описала новий базовий стандарт для Wi-Fi наступного покоління — Wi-Fi 8.
Пріоритетною задачею Wi-Fi 8 є надійна робота в складних реальних умовах, а також покращення підключення навіть у перевантажених, схильних до перешкод та мобільних середовищах, йдеться в пресрелізі Qualcomm.
Серед заявлених покращень Wi-Fi 8:
- на 25% вища пропускна здатність у складних умовах сигналу;
- на 25% нижча затримка на 95-му процентилі розподілу затримки;
- на 25% менше втрачених пакетів, особливо під час роумінгу між точками доступу.
Як зазначають у Qualcomm, ці вдосконалення призначені для середовищ, що характеризуються перевантаженнями, перешкодами та мобільністю користувачів. Новий стандарт також передбачає покращення енергоефективності, зв'язку між вузлами та мобільності.
При цьому у тизері немає жодної згадки про те, наскільки швидким буде Wi-Fi 8. Зазвичай, саме швидкість є головним аргументів на користь нового стандарту Wi-Fi, однак не цього разу.
"Wi-Fi 8 знаменує собою фундаментальний поворот — вихід за межі пікових швидкостей заради пріоритету надійної роботи в складних реальних умовах", — наголосили в Qualcomm.
Це рішення пояснється двома ключовими факторами:
- поширення різноманітних носимих пристроїв, які часто виконують ресурсоємні обчислювальні завдання та потребують високопродуктивного однорангового з'єднання з низькою затримкою;
- зростання популярності систем на базі штучного інтелекту, які також вимагають надійного підключення з низькою затримкою для доступу до периферійних або хмарних технологій ШІ, щоб робити логічні висновки у режимі реального часу.
"Wi-Fi 8 визначається як фундаментальна структура зв'язку, яка дозволяє цим екосистемам процвітати", — підсумували в компанії.
Нагадаємо, вчені з Південної Кореї запропонували нову платформу Li-Fi, яка долає обмеження традиційних оптичних пристроїв зв'язку і може одночасно підвищити як швидкість передачі даних, так і безпеку.