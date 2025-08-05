Что надо сделать сразу после покупки смартфона: обязательно включите эти 4 настройки

Есть настройки, которыми надо заняться сразу после покупки нового телефона, например, если речь идет об iPhone. Некоторые из этих настроек нужно как можно скорее включить, а некоторые, наоборот, – отключить.

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Изменение настроек может существенно повысить безопасность нового смартфона и даже уберечь его от кражи, отмечает slashgear.com. Специалисты описали алгоритм действий, которые надо выполнить после покупки iPhone.

Включить защиту от воров

Эта важная функция по умолчанию отключена, и из-за этого iPhone может стать легкой добычей. Известны даже случаи, когда для кражи iPhone (и всего, что хранилось в смартфоне) злоумышленнику был нужен всего лишь шестизначный пароль.

Защита от кражи устройства выполняет две функции. Во-первых, она требует биометрической аутентификации (Face ID) для всех важных данных, причем без возможности восстановления с помощью резервного пароля. Во-вторых, любые изменения пароля вашей учетной записи Apple активируются с задержкой в один час, и по истечении этого часа биометрические данные все еще требуются для завершения изменения.

Для включения перейдите в «Настройки» > «Face ID и код-пароль» и нажмите «Включить защиту» в разделе «Защита от кражи устройства».

Настроить кнопку «Действие»

Если у вас iPhone 15 Pro или более новая модель, кнопка «Действие» на таких смартфонах заменяет переключатель «Звонок/Бесшумно». По умолчанию она управляет беззвучным режимом, но вы можете перейти в «Настройки» > «Кнопка действия» и изменить ее назначение на запуск камеры, фонарика, создание голосовой заметки, перевод текста и многое другое.

Любое действие, которое вы регулярно выполняете в течение дня и которое можно активировать одним нажатием (например, изменение режима фокусировки), следует поручить кнопке «Действие».

Изменить приложения по умолчанию

Раньше пользователи жаловались на невозможность отключить стандартные приложения Apple, такие как Safari и «Сообщения». Но это больше не проблема – их можно менять по своему усмотрению.

Перейдите в «Настройки» > «Приложения» > «Приложения по умолчанию» и выполните необходимые вам изменения. Apple позволяет изменить приложения для браузера по умолчанию, звонков, фильтрации вызовов, электронной почты, клавиатур, обмена сообщениями, паролей и перевода.

Отключить сбор данных

Это как раз одна из тех функций, которая по умолчанию включена, но на всякий случай лучше ее деактивировать.

Сначала перейдите в раздел «Настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» > «Аналитика и улучшения». Вы увидите шесть переключателей, все из которых, вероятно, включены. Отключите их все.

Есть еще два параметра сбора данных, которые можно отключить, но они скрыты в других местах. Вернитесь из раздела «Аналитика и улучшения» в раздел «Конфиденциальность и безопасность», затем перейдите в раздел «Реклама Apple» . Отключите переключатель «Персонализированная реклама». Наконец, перейдите в «Настройки» > «Поиск» и отключите переключатель «Помощь Apple в улучшении поиска». Это предотвратит сохранение Apple любых ваших поисковых запросов в Safari, Siri или Spotlight — областях, которые в идеале должны оставаться конфиденциальными.

Ранее сообщалось, что на iPhone есть полезная функция, о которой вы не догадываетесь . Это функция «Назад» (Back Tap), причем включить ее можно довольно просто.