Що треба зробити відразу після купівлі смартфона: обов'язково увімкніть ці 4 налаштування
Є налаштування, якими треба зайнятися одразу після купівлі нового телефону, наприклад, якщо йдеться про iPhone. Деякі з цих налаштувань потрібно якомога швидше ввімкнути, а деякі, навпаки, — вимкнути.
Зміна налаштувань може істотно підвищити безпеку нового смартфона і навіть уберегти його від крадіжки, зазначає slashgear.com. Фахівці описали алгоритм дій, які треба виконати після купівлі iPhone.
Увімкнути захист від злодіїв
Ця важлива функція за замовчуванням відключена, і через це iPhone може стати легкою здобиччю. Відомі навіть випадки, коли для крадіжки iPhone (і всього, що зберігалося в смартфоні) зловмиснику був потрібен лише шестизначний пароль.
Захист від крадіжки пристрою виконує дві функції. По-перше, він вимагає біометричної аутентифікації (Face ID) для всіх важливих даних, причому без можливості відновлення за допомогою резервного пароля. По-друге, будь-які зміни пароля вашого облікового запису Apple активуються із затримкою в одну годину, і після закінчення цієї години біометричні дані все ще потрібні для завершення зміни.
Для увімкнення перейдіть у "Налаштування" > "Face ID і код-пароль" і натисніть "Увімкнути захист" у розділі "Захист від крадіжки пристрою".
Налаштувати кнопку "Дія"
Якщо у вас iPhone 15 Pro або новіша модель, кнопка "Дія" на таких смартфонах замінює перемикач "Дзвінок/Безшумно". За замовчуванням вона керує беззвучним режимом, але ви можете перейти в "Налаштування" > "Кнопка дії" і змінити її призначення на запуск камери, ліхтарика, створення голосової нотатки, переказ тексту і багато іншого.
Будь-яку дію, яку ви регулярно виконуєте протягом дня і яку можна активувати одним натисканням (наприклад, зміну режиму фокусування), слід доручити кнопці "Дія".
Змінити додатки за замовчуванням
Раніше користувачі скаржилися на неможливість відключити стандартні додатки Apple, такі як Safari і "Повідомлення". Але це більше не проблема — їх можна змінювати на свій розсуд.
Перейдіть у "Налаштування" > "Застосунки" > "Застосунки за замовчуванням" і виконайте необхідні вам зміни. Apple дає змогу змінити додатки для браузера за замовчуванням, дзвінків, фільтрації викликів, електронної пошти, клавіатур, обміну повідомленнями, паролів і перекладу.
Відключити збір даних
Це якраз одна з тих функцій, яка за замовчуванням увімкнена, але про всяк випадок краще її деактивувати.
Спочатку перейдіть у розділ "Налаштування" > "Конфіденційність і безпека" > "Аналітика та поліпшення". Ви побачите шість перемикачів, усі з яких, імовірно, увімкнені. Вимкніть їх усі.
Є ще два параметри збору даних, які можна відключити, але вони приховані в інших місцях. Поверніться з розділу "Аналітика та поліпшення" до розділу "Конфіденційність і безпека", потім перейдіть до розділу "Реклама Apple" . Вимкніть перемикач "Персоналізована реклама". Нарешті, перейдіть у "Налаштування" > "Пошук" і вимкніть перемикач "Допомога Apple у покращенні пошуку". Це запобіжить збереженню Apple будь-яких ваших пошукових запитів у Safari, Siri або Spotlight — сферах, які в ідеалі мають залишатися конфіденційними.
Раніше повідомлялося, що на iPhone є корисна функція, про яку ви не здогадуєтеся. Це функція "Назад" (Back Tap), причому увімкнути її можна досить просто.
Також стало відомо, що на iPhone повернеться функція, яка всіх дратує. Йшлося про функцію зведень повідомлень з використанням Apple Intelligence. На цю функцію багато разів скаржилися, що вона вводить в оману своїми неправдивими новинами.