Що треба зробити відразу після купівлі смартфона: обов'язково увімкніть ці 4 налаштування

Є налаштування, якими треба зайнятися одразу після купівлі нового телефону, наприклад, якщо йдеться про iPhone. Деякі з цих налаштувань потрібно якомога швидше ввімкнути, а деякі, навпаки, — вимкнути.

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Зміна налаштувань може істотно підвищити безпеку нового смартфона і навіть уберегти його від крадіжки, зазначає slashgear.com. Фахівці описали алгоритм дій, які треба виконати після купівлі iPhone.

Увімкнути захист від злодіїв

Ця важлива функція за замовчуванням відключена, і через це iPhone може стати легкою здобиччю. Відомі навіть випадки, коли для крадіжки iPhone (і всього, що зберігалося в смартфоні) зловмиснику був потрібен лише шестизначний пароль.

Захист від крадіжки пристрою виконує дві функції. По-перше, він вимагає біометричної аутентифікації (Face ID) для всіх важливих даних, причому без можливості відновлення за допомогою резервного пароля. По-друге, будь-які зміни пароля вашого облікового запису Apple активуються із затримкою в одну годину, і після закінчення цієї години біометричні дані все ще потрібні для завершення зміни.

Для увімкнення перейдіть у "Налаштування" > "Face ID і код-пароль" і натисніть "Увімкнути захист" у розділі "Захист від крадіжки пристрою".

Налаштувати кнопку "Дія"

Якщо у вас iPhone 15 Pro або новіша модель, кнопка "Дія" на таких смартфонах замінює перемикач "Дзвінок/Безшумно". За замовчуванням вона керує беззвучним режимом, але ви можете перейти в "Налаштування" > "Кнопка дії" і змінити її призначення на запуск камери, ліхтарика, створення голосової нотатки, переказ тексту і багато іншого.

Будь-яку дію, яку ви регулярно виконуєте протягом дня і яку можна активувати одним натисканням (наприклад, зміну режиму фокусування), слід доручити кнопці "Дія".

Змінити додатки за замовчуванням

Раніше користувачі скаржилися на неможливість відключити стандартні додатки Apple, такі як Safari і "Повідомлення". Але це більше не проблема — їх можна змінювати на свій розсуд.

Перейдіть у "Налаштування" > "Застосунки" > "Застосунки за замовчуванням" і виконайте необхідні вам зміни. Apple дає змогу змінити додатки для браузера за замовчуванням, дзвінків, фільтрації викликів, електронної пошти, клавіатур, обміну повідомленнями, паролів і перекладу.

Відключити збір даних

Це якраз одна з тих функцій, яка за замовчуванням увімкнена, але про всяк випадок краще її деактивувати.

Спочатку перейдіть у розділ "Налаштування" > "Конфіденційність і безпека" > "Аналітика та поліпшення". Ви побачите шість перемикачів, усі з яких, імовірно, увімкнені. Вимкніть їх усі.

Є ще два параметри збору даних, які можна відключити, але вони приховані в інших місцях. Поверніться з розділу "Аналітика та поліпшення" до розділу "Конфіденційність і безпека", потім перейдіть до розділу "Реклама Apple" . Вимкніть перемикач "Персоналізована реклама". Нарешті, перейдіть у "Налаштування" > "Пошук" і вимкніть перемикач "Допомога Apple у покращенні пошуку". Це запобіжить збереженню Apple будь-яких ваших пошукових запитів у Safari, Siri або Spotlight — сферах, які в ідеалі мають залишатися конфіденційними.

Раніше повідомлялося, що на iPhone є корисна функція, про яку ви не здогадуєтеся . Це функція "Назад" (Back Tap), причому увімкнути її можна досить просто.