Игровой ноутбук проживет дольше благодаря простым настройкам: что надо изменить

Современные игровые ноутбуки славятся большой мощностью и легким дизайном, так что даже на ходу можно не отрываться от игры. Но у этой мощности есть и обратная сторона – ноутбук быстро «садится» и без подзарядки не протянет больше пары часов.

Но есть и хорошая новость – время автономной работы можно продлить благодаря определенным настройкам, пишет slashgear.com. Ноутбук можно настроить на выполнение неигровых задач и потом переключаться между игровым и неигровым режимами. В основном настройки, о которых речь, касаются Windows 11, но их можно найти и в более старой версии ОС.

Настройка электропитания

Наибольшее увеличение времени работы аккумулятора ноутбука достигается за счет настройки плана электропитания в Windows, а также в инструментах управления системой от производителя ноутбука, таких как ASUS Armoury Crate или MSI Dragon Center. Эти приложения имеют собственные профили производительности, которые могут снижать мощность процессора и видеокарты для улучшения времени автономной работы и снижения температуры.

В игровых ноутбуках используются специально настроенные планы электропитания, но их можно переключить или даже настроить собственный план. Для этого откройте «Параметры», затем выберите «Система» > «Питание и аккумулятор».

Лучший способ избежать постоянного переключения между игровым и обычным режимами электропитания — настроить режим, который увеличивает энергопотребление при подключении ноутбука к сети и уменьшает его при отключении.

Настройки экрана

Игровые ноутбуки часто оснащены дисплеями с высокой частотой обновления, которые отлично выглядят в играх, но могут сильно разряжать аккумулятор.

Когда вы не играете, вы можете немного продлить время работы от аккумулятора, установив частоту обновления на более стандартные 60 Гц. Для этого откройте «Настройки» и выберите «Система», затем «Дисплей», затем «Дополнительные параметры дисплея». Найдите раскрывающееся меню «Выберите частоту обновления» и выберите 60 Гц.

Открытые приложения также могут влиять на время работы от батареи, особенно те, которые запускаются в фоновом режиме при включении ноутбука. Используйте сочетание клавиш Ctrl + Shift + Esc, чтобы открыть диспетчер задач Windows, затем щелкните вкладку «Автозагрузка». Здесь вы увидите список приложений, которые могут автоматически запускаться в фоновом режиме при загрузке. Отсортируйте их по статусу – это упростит просмотр приложений, включенных при запуске.

Выберите, какие приложения вам необходимы все время (например, антивирус или приложения для синхронизации с облачным хранилищем). Чтобы остановить запуск приложений по умолчанию, щелкните правой кнопкой мыши по каждому из них и щелкните «Отключить». Вы по-прежнему сможете запускать эти приложения вручную, но они не будут запускаться автоматически при запуске Windows.

