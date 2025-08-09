Ігровий ноутбук проживе довше завдяки простим налаштуванням: що треба змінити

Сучасні ігрові ноутбуки славляться великою потужністю і легким дизайном, так що навіть на ходу можна не відриватися від гри. Але у цієї потужності є і зворотний бік — ноутбук швидко "сідає" і без підзарядки не протримається більше кількох годин.

Але є і хороша новина — час автономної роботи можна продовжити завдяки певним налаштуванням, пише slashgear.com. Ноутбук можна налаштувати на виконання неігрових завдань і потім перемикатися між ігровим і неігровим режимами. Здебільшого налаштування, про які йдеться, стосуються Windows 11, але їх можна знайти і в старішій версії ОС.

Налаштування електроживлення

Найбільше збільшення часу роботи акумулятора ноутбука досягається завдяки налаштуванню плану електроживлення в Windows, а також в інструментах управління системою від виробника ноутбука, таких як ASUS Armoury Crate або MSI Dragon Center. Ці додатки мають власні профілі продуктивності, які можуть знижувати потужність процесора і відеокарти для поліпшення часу автономної роботи і зниження температури.

В ігрових ноутбуках використовуються спеціально налаштовані плани електроживлення, але їх можна перемкнути або навіть налаштувати власний план. Для цього відкрийте "Параметри", потім виберіть "Система" > "Живлення та акумулятор".

Найкращий спосіб уникнути постійного перемикання між ігровим і звичайним режимами електроживлення — налаштувати режим, який збільшує енергоспоживання під час під'єднання ноутбука до мережі та зменшує його під час вимкнення.

Налаштування екрана

Ігрові ноутбуки часто оснащені дисплеями з високою частотою оновлення, які мають чудовий вигляд в іграх, але можуть сильно розряджати акумулятор.

Коли ви не граєте, ви можете трохи продовжити час роботи від акумулятора, встановивши частоту оновлення на більш стандартні 60 Гц. Для цього відкрийте "Налаштування" і виберіть "Система", потім "Дисплей", потім "Додаткові параметри дисплея". Знайдіть меню, що розкривається, "Виберіть частоту оновлення" і виберіть 60 Гц.

Відкриті додатки також можуть впливати на час роботи від батареї, особливо ті, які запускаються у фоновому режимі під час увімкнення ноутбука. Використовуйте поєднання клавіш Ctrl + Shift + Esc, щоб відкрити диспетчер завдань Windows, потім клацніть вкладку "Автозавантаження". Тут ви побачите список додатків, які можуть автоматично запускатися у фоновому режимі під час завантаження. Відсортуйте їх за статусом — це спростить перегляд додатків, увімкнених під час запуску.

Виберіть, які додатки вам необхідні весь час (наприклад, антивірус або додатки для синхронізації з хмарним сховищем). Щоб зупинити запуск додатків за замовчуванням, клацніть правою кнопкою миші на кожному з них і клацніть "Вимкнути". Ви, як і раніше, зможете запускати ці програми вручну, але вони не запускатимуться автоматично під час запуску Windows.

