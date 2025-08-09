Вам врут: как отличить сообщения реальных людей от текстов, созданных ИИ

Написанные от руки письма и поздравительные открытки уже кажутся милым, но очень далеким прошлым. Все чаще на помощь приходит ChatGPT, но эффект от таких переписок может оказаться довольно неприятным.

Related video

Люди могут определить «искусственное» сообщение чисто интуитивно, даже не прибегая к сложному анализу, пишет zdnet.com. Издание вспоминает недавнюю дискуссию на Reddit, когда один из пользователей заподозрил, что в его переписке с матерью ему на самом деле отвечал чат-бот.

Пользователь пояснил, что переписывался с матерью, которая как раз была в разводе, и некоторые сообщения его насторожили, потому что были совершенно не похожи на ее обычную манеру общения.

Мнения участников дискуссии разделились. Одни защищали использование в личной переписке искусственного интеллекта: мол, главное – это мысль, которую человек хотел донести («Люди склонны использовать ChatGPT, когда не уверены, что сказать или как это сказать»). Другие соглашались, что использование ИИ в такой ситуации выглядело «очень отталкивающе» (хоть и было вызвано благими намерениями).

Как отмечает издание, по мере роста публичного использования генеративного ИИ увеличилось и количество онлайн-инструментов, предназначенных для различения текста, сгенерированного искусственным интеллектом и живым человеком. Между прочим, один из таких ресурсов – сайт GPTZero – подтвердил, что сообщения матери пользователя Reddit с вероятностью 97% были написаны ИИ.

Чат-боты развиваются, и распознавать написанные ими тексты тоже становится сложнее. Однако главным инструментом пока что остается ваша интуиция: ведь сгенерированное ИИ сообщение – даже если оно якобы пришло от близкого человека – будет лишено привычного тона и знакомого вам стиля общения. Например, чат-боты на основе искусственного интеллекта обычно не упоминают конкретные реальные события, что свойственно людям в переписке.

Если текст выглядит слишком «аккуратным», то его тоже вряд ли писал реальный человек, – люди делают опечатки, сокращают слова, есть и другие отличительные особенности. Обратите внимание на детали – к примеру, на пунктуацию: реплики ChatGPT всегда выдаст длинное тире.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект начал читать все ваши сообщения. Речь об инструменте Gemini, причем полностью отключить его довольно сложно.

Также Фокус писал, что ваша электронная почта может быть взломана. В том случае тоже был виноват Gemini – интернет-мошенники научились использовать его для фишинга.