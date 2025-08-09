Вам брешуть: як відрізнити повідомлення реальних людей від текстів, створених ШІ

Написані від руки листи та вітальні листівки вже здаються милим, але дуже далеким минулим. Дедалі частіше на допомогу приходить ChatGPT, але ефект від таких листувань може виявитися досить неприємним.

Люди можуть визначити "штучне" повідомлення суто інтуїтивно, навіть не вдаючись до складного аналізу, пише zdnet.com. Видання згадує нещодавню дискусію на Reddit, коли один із користувачів запідозрив, що в його листуванні з матір'ю йому насправді відповідав чат-бот.

Користувач пояснив, що листувався з матір'ю, яка якраз була в розлученні, і деякі повідомлення його насторожили, бо були геть не схожі на її звичайну манеру спілкування.

Думки учасників дискусії розділилися. Одні захищали використання в особистому листуванні штучного інтелекту: мовляв, головне — це думка, яку людина хотіла донести ("Люди схильні використовувати ChatGPT, коли не впевнені, що сказати або як це сказати"). Інші погоджувалися, що використання ШІ в такій ситуації виглядало "дуже відштовхуюче" (хоч і було спричинене благими намірами).

Як зазначає видання, у міру зростання публічного використання генеративного ШІ збільшилася і кількість онлайн-інструментів, призначених для розрізнення тексту, згенерованого штучним інтелектом і живою людиною. Між іншим, один із таких ресурсів — сайт GPTZero — підтвердив, що дописи матері користувача Reddit з імовірністю 97% були написані ШІ.

Чат-боти розвиваються, і розпізнавати написані ними тексти теж стає складніше. Однак головним інструментом поки що залишається ваша інтуїція: адже згенероване ШІ повідомлення — навіть якщо воно нібито надійшло від близької людини — буде позбавлене звичного тону і знайомого вам стилю спілкування. Наприклад, чат-боти на основі штучного інтелекту зазвичай не згадують конкретних реальних подій, що властиво людям у листуванні.

Якщо текст виглядає надто "акуратним", то його теж навряд чи писала реальна людина, — люди роблять помилки, скорочують слова, є й інші відмінні риси. Зверніть увагу на деталі — наприклад, на пунктуацію: репліки ChatGPT завжди видасть довге тире.

