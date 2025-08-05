Instagram изменил правила прямых эфиров: какие новые ограничения для пользователей

Instagram усложнил доступ к функции прямых эфиров. Теперь транслировать видео в реальном времени смогут только владельцы публичных аккаунтов с более чем тысячей подписчиков. Компания объяснила это желанием улучшить качество контента в Live-режиме.

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Социальная сеть Instagram официально подтвердила новые требования для создания прямых эфиров: теперь пользователям нужно иметь не менее 1 000 подписчиков и открытый аккаунт. Ранее эта функция была доступна всем — независимо от количества фолловеров или типа профиля, пишет TechCrunch.

Эти изменения могут стать серьезной преградой для небольших авторов и тех, кто использовал эфиры просто для общения с друзьями.

Теперь при попытке выйти в прямой эфир пользователи с частными аккаунтами или менее чем 1 000 подписчиков увидят сообщение о недоступности функции. В нем отмечается, что условия использования Live были изменены, и теперь трансляции могут запускать только те, кто имеет открытый профиль и не менее 1 000 подписчиков.

Многие пользователи выразили недовольство обновлением, призывая платформу вернуть доступ к Live для всех.

Обновление делает Instagram более похожим на TikTok, где аналогичное требование — минимум 1 000 подписчиков для запуска трансляций. Для сравнения, YouTube позволяет выходить в эфир с 50 подписчиками.

Несмотря на отсутствие четкого объяснения, Instagram отметил, что ограничения должны улучшить опыт просмотра прямых эфиров. Кроме того, эксперты предполагают, что это может быть и способ уменьшить расходы компании Meta, ведь трансляции с небольшой аудиторией тоже требуют ресурсов.

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