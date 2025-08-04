Украинцы смогут оставаться на связи при полном отключении интернета: что нужно (видео)

В условиях, когда угроза российских ударов по инфраструктуре Украины сохраняется, не теряют актуальности и решения, которые помогут пережить возможные отключения электричества. Технология Meshtastic поможет оставаться на связи с близкими даже офлайн, а понадобится для этого совсем не много.

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Meshtastic будет работать не только при отключении интернета, но и при отключении самой мобильной сети. Она функционирует на основе технологий с открытым исходным кодом, говорится в сообщении на сайте самой компании. Надо лишь установить на свой телефон соответствующее приложение и соединить его по Bluetooth с небольшим устройством, которое надо всегда иметь при себе на случай блэкаута.

Обычные централизованные сети для передачи данных используют инфраструктуру вашего оператора связи (кабели интернет-провайдера или «соты» мобильного оператора). Mesh-сети являются децентрализованными и обходятся без операторов связи. Таким образом в Meshtastic все пользовательские устройства, использующие один и тот же радиочастотный диапазон и находящиеся в общей зоне покрытия, автоматически формируют сеть.

Как работает Meshtastic: обзор

Как работает Meshtastic

Meshtastic позволяет пользователям переписываться в общедоступном канале или приватных групповых чатах, а также обмениваться прямыми сообщениями.

Все сообщения шифруются, но есть свои отличия. Например, личные сообщения шифруются и подписываются с использованием асимметричной криптографии и уникальных ключей, генерируемых на каждом пользовательском устройстве.

Переписка в приватных групповых чатах защищена сильной симметричной криптографией (AES-256) — все члены такой группы используют один и тот же заранее обговоренный ими пароль.

А в общедоступном канале сообщения тоже шифруются с помощью AES-256, но по умолчанию используется один и тот же заранее предустановленный пароль для всех устройств Meshtastic.

Что понадобится для связи

Все устройства Meshtastic можно условно разделить на несколько групп:

Полностью автономные устройства со встроенной клавиатурой;

Компактные устройства, которые надо подключать к своему телефону по Bluetooth и не забывать регулярно заряжать;

DIY-наборы из разных плат и антенн.

Отдельно надо отметить устройство Heltec Mesh Pocket. Формально оно относится ко второй категории, но в то же время может послужить еще и повербанком.

Купить гаджеты Meshtastic можно в Украине на маркетплейсах или в специализированных магазинах, где продается радиотехника.

Ранее стало известно, что новый мессенджер может работать без интернета и не блокироваться. Тогда речь шла о сервисе обмена сообщениями BitChat, создателем которого стал бывший соучредитель соцсети X (ранее Twitter) Джек Дорси.

Также сообщалось, что некоторые продвинутые смартфоны Xiaomi получат функцию поддержки спутниковой связи. Она появится на нескольких линейках телефонов Xiaomi, в том числе на новых складных смартфонах Mix Flip 3 и Redmi Note 15 Pro+