Українці зможуть залишатися на зв'язку під час повного відключення інтернету: що потрібно (відео)

В умовах, коли загроза російських ударів по інфраструктурі України зберігається, не втрачають актуальності й рішення, які допоможуть пережити можливі відключення електрики. Технологія Meshtastic допоможе залишатися на зв'язку з близькими навіть офлайн, а знадобиться для цього зовсім не багато.

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Meshtastic працюватиме не тільки під час відключення інтернету, а й під час відключення самої мобільної мережі. Вона функціонує на основі технологій з відкритим вихідним кодом, йдеться в повідомленні на сайті самої компанії. Треба лише встановити на свій телефон відповідний застосунок і з'єднати його через Bluetooth з невеликим пристроєм, який треба завжди мати при собі на випадок блекауту.

Звичайні централізовані мережі для передавання даних використовують інфраструктуру вашого оператора зв'язку (кабелі інтернет-провайдера або "стільники" мобільного оператора). Mesh-мережі є децентралізованими і обходяться без операторів зв'язку. Таким чином у Meshtastic усі користувацькі пристрої, що використовують один і той самий радіочастотний діапазон і перебувають у загальній зоні покриття, автоматично формують мережу.

Як працює Meshtastic: огляд

Як працює Meshtastic

Meshtastic дає змогу користувачам листуватися в загальнодоступному каналі або приватних групових чатах, а також обмінюватися прямими повідомленнями.

Усі повідомлення шифруються, але є свої відмінності. Наприклад, особисті повідомлення шифруються і підписуються з використанням асиметричної криптографії та унікальних ключів, що генеруються на кожному користувацькому пристрої.

Листування в приватних групових чатах захищене сильною симетричною криптографією (AES-256) — усі члени такої групи використовують один і той самий заздалегідь обговорений ними пароль.

А в загальнодоступному каналі повідомлення теж шифруються за допомогою AES-256, але за замовчуванням використовується один і той самий заздалегідь встановлений пароль для всіх пристроїв Meshtastic.

Що знадобиться для зв'язку

Усі пристрої Meshtastic можна умовно розділити на кілька груп:

Повністю автономні пристрої з вбудованою клавіатурою;

Компактні пристрої, які треба під'єднувати до свого телефону через Bluetooth і не забувати регулярно заряджати;

DIY-набори з різних плат і антен.

Окремо треба відзначити пристрій Heltec Mesh Pocket. Формально він належить до другої категорії, але водночас може послужити ще й повербанком.

Купити гаджети Meshtastic можна в Україні на маркетплейсах або в спеціалізованих магазинах, де продається радіотехніка.

Раніше стало відомо, що новий месенджер може працювати без інтернету і не блокуватися. Тоді йшлося про сервіс обміну повідомленнями BitChat, творцем якого став колишній співзасновник соцмережі X (раніше Twitter) Джек Дорсі.

Також повідомлялося, що деякі просунуті смартфони Xiaomi отримають функцію підтримки супутникового зв'язку. Вона з'явиться на кількох лінійках телефонів Xiaomi, зокрема на нових складних смартфонах Mix Flip 3 і Redmi Note 15 Pro+.