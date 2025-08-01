Складні смартфони Xiaomi запрацюють, як флагмани: які потужні функції вони отримають

Китайська компанія Xiaomi йде на прорив у сфері супутникового зв'язку. Зазвичай така функція призначалася для флагманських смартфонів, але тепер вона запрацює і на більш доступних гаджетах бренду.

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Підтримка супутникового зв'язку буде на декількох лінійках смартфонів Xiaomi, зокрема на складних смартфонах Mix Flip 3 і Redmi Note 15 Pro+, що готуються до виходу, пише gizmochina.com. Таким чином "елітний" супутниковий зв'язок стане ближчим для ширшого кола користувачів.

Як повідомляють інсайдери, Xiaomi взагалі активно інтегрує супутниковий зв'язок у свою екосистему. Лідером цього процесу є Redmi Note 15 Pro+ Satellite Edition, а що стосується "розкладачки" Mix Flip 3 з модельними номерами 2603APX0AC і 2603EPX2DC, то вона поки що фігурує під кодовою назвою "Pixiu".

Супутникові амбіції Xiaomi в галузі супутникового зв'язку вже підтвердилися раніше цього літа, коли пристрій з номером моделі "25104RADAC" отримав схвалення на використання радіозв'язку. Припускають, що цим пристроєм якраз і є Redmi Note 15 Pro+ Satellite Edition. Між іншим, це буде перший телефон Redmi (включно з преміальними серіями K і K Ultra), який підтримуватиме супутниковий зв'язок.

Утім, супутниковий зв'язок, найімовірніше, не буде стандартною функцією для всіх моделей. Xiaomi планує реалізувати її тільки в спеціальній версії телефону, орієнтованій на користувачів, яким дійсно потрібен такий вид зв'язку.

Інформації щодо складного смартфона Mix Flip 3 поки зовсім небагато, але вже є припущення, що 2603APX0AC буде супутниковим варіантом, а 2603EPX2DC — стандартною версією.

Нагадаємо, що у вересні цього року очікується реліз нового смартфона Xiaomi 16. Ця модель, за чутками, теж може бути оснащена масивною батареєю на 7000 мАг.

Ще Фокус писав, що Xiaomi випустить смартфон, який усіх здивує. Тоді з'явилася інформація про можливе повернення на новий телефон Xiaomi заднього дисплея.

Також повідомлялося, що бюджетний смартфон Xiaomi можна буде використовувати як повербанк. Там йшлося про Redmi 15 5G, яка з'явиться в продажу 19 серпня (щоправда, поки що обмеженим тиражем). У цього нового телефонв буде потужний акумулятор ємністю 7000 мАг, який, за словами виробників, можна буде використовувати і в якості повербанка.