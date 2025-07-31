Xiaomi випустить бюджетний смартфон, який можна використовувати як повербанк (фото)

Китайська компанія Xiaomi готується випустити на ринок новий бюджетний смартфон із потужною батареєю-повербанком.

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Модель Redmi 15 5G з'явиться в продажу 19 серпня, пише gizmochina.com. Поки що йдеться про індійський ринок, проте вже підтверджено, що смартфон продаватиметься на Amazon і через офіційний сайт бренду. У нового смартфона буде потужний акумулятор ємністю 7000 мАг, який, за словами виробників, можна буде використовувати і як повербанк.

Ще Xiaomi стверджує, що Redmi 15 5G буде найтоншим смартфоном з акумулятором такої потужності. На задній панелі телефону буде розташований "острівець камери з аеродинамічного металу". Акумулятор підтримуватиме зворотну дротову зарядку потужністю 18 Вт,

Redmi 15 5G буде доступний у кількох кольорах: "опівнічний чорний", "пісочно-фіолетовий" і "матовий білий".

Новий "бюджетник" Xiaomi здивує користувачів Фото: Xiaomi

Хоча модель дебютує в бюджетному сегменті, вона отримає найплавніший для цієї цінової категорії екран із частотою оновлення до 144 Гц. 6,9-дюймовий дисплей FHD+ буде "виключно комфортним для очей". На задній панелі буде встановлена подвійна 50-мегапіксельна камера зі штучним інтелектом.

Ще Redmi 15 5G отримає чипсет Snapdragon 6s Gen 3. Новий смартфон працюватиме під управлінням операційної системи Android 15 з фірмовою оболонкою HyperOS 2.0.

Серед інших можливих характеристик — 8-мегапіксельна фронтальна камера, захист від води і пилу IP64 і підтримка швидкої дротової зарядки потужністю 33 Вт.

Нагадаємо, що у вересні цього року очікується реліз нового смартфона Xiaomi 16. Ця модель, за чутками, теж може бути оснащена масивною батареєю на 7000 мАг.

Ще Фокус писав, що Xiaomi випустить смартфон, який усіх здивує. Тоді з'явилася інформація про можливе повернення на новий телефон Xiaomi заднього дисплея.

Також стало відомо, що телефони Xiaomi можуть втратити одну важливу деталь. Йшлося про те, що компанія надалі відмовиться від співпраці з німецьким брендом Leica і перейде на власні технології обробки зображень.

Між іншим, до столітнього ювілею Leica Xiaomi випускає лімітовану лінійку смартфонів. Спеціальна серія Xiaomi 15 Ultra 100 Years of Leica вирізняється витонченим дизайном, стилізованим під вінтажну камеру Leica.