Xiaomi выпустит бюджетный смартфон, который можно использовать как повербанк (фото)

Китайская компания Xiaomi готовится выпустить на рынок новый бюджетный смартфон с мощной батареей-повербанком.

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Модель Redmi 15 5G появится в продаже 19 августа, пишет gizmochina.com. Пока что речь идет об индийском рынке, однако уже подтверждено, что смартфон будет продаваться на Amazon и через официальный сайт бренда. У нового смартфона будет мощный аккумулятор емкостью 7000 мАч, который, по словам производителей, можно будет использовать и в качестве повербанка.

Еще Xiaomi утверждает, что Redmi 15 5G будет самым тонким смартфоном с аккумулятором такой мощности. На задней панели телефона будет расположен «островок камеры из аэродинамического металла». Аккумулятор будет поддерживать обратную проводную зарядку мощностью 18 Вт,

Redmi 15 5G будет доступен в нескольких цветах: «полночный чёрный», «песочно-фиолетовый» и «матовый белый».

Новый "бюджетник" Xiaomi удивит пользователей Фото: Xiaomi

Хотя модель дебютирует в бюджетном сегменте, она получит самый плавный для этой ценовой категории экран с частотой обновления до 144 Гц. 6,9-дюймовый дисплей FHD+ будет «исключительно комфортным для глаз». На задней панели будет установлена двойная 50-мегапиксельная камера с искусственным интеллектом.

Еще Redmi 15 5G получит чипсет Snapdragon 6s Gen 3. Новый смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2.0.

Среди других предположительных характеристик — 8-мегапиксельная фронтальная камера, защита от воды и пыли IP64 и поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт.

Напомним, что в сентябре этого года ожидается релиз нового смартфона Xiaomi 16. Эта модель, по слухам, тоже может быть оснащена массивной батареей на 7000 мАч.

Еще Фокус писал, что Xiaomi выпустит смартфон, который всех удивит. Тогда появилась информация о возможном возвращении на новый телефон Xiaomi заднего дисплея.

Также стало известно, что телефоны Xiaomi могут потерять одну важную деталь. Речь шла о том, что компания в дальнейшем откажется от сотрудничества с немецким брендом Leica и перейдет на собственные технологии обработки изображений.

Между прочим, к столетнему юбилею Leica Xiaomi выпускает лимитированную линейку смартфонов. Специальная серия Xiaomi 15 Ultra 100 Years of Leica отличается утонченным дизайном, стилизованным под винтажную камеру Leica.