Складные смартфоны Xiaomi заработают, как флагманы: какие мощные функции они получат

Китайская компания Xiaomi идет на прорыв в области спутниковой связи. Обычно такая функция предназначалась для флагманских смартфонов, но теперь она заработает и на более доступных гаджетах бренда.

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Поддержка спутниковой связи будет на нескольких линейках смартфонов Xiaomi, в том числе на готовящихся к выходу складных смартфонах Mix Flip 3 и Redmi Note 15 Pro+, пишет gizmochina.com. Таким образом «элитная» спутниковая связь станет ближе для более широкого круга пользователей.

Как сообщают инсайдеры, Xiaomi вообще активно интегрирует спутниковую связь в свою экосистему. Лидером этого процесса является Redmi Note 15 Pro+ Satellite Edition, а что касается «раскладушки» Mix Flip 3 с модельными номерами 2603APX0AC и 2603EPX2DC, то она пока что фигурирует под кодовым названием «Pixiu».

Спутниковые амбиции Xiaomi в области спутниковой связи уже подтвердились ранее этим летом, когда устройство с номером модели «25104RADAC» получило одобрение на использование радиосвязи. Предполагают, что этим устройством как раз и является Redmi Note 15 Pro+ Satellite Edition. Между прочим, это будет первый телефон Redmi (включая премиальные серии K и K Ultra), который будет поддерживать спутниковую связь.

Впрочем, спутниковая связь, скорее всего, не будет стандартной функцией для всех моделей. Xiaomi планирует реализовать ее только в специальной версии телефона, ориентированной на пользователей, которым действительно нужен такой вид связи.

Информации по складному смартфону Mix Flip 3 пока совсем немного, но уже есть предположение, что 2603APX0AC будет спутниковым вариантом, а 2603EPX2DC — стандартной версией.

Напомним, что в сентябре этого года ожидается релиз нового смартфона Xiaomi 16. Эта модель, по слухам, тоже может быть оснащена массивной батареей на 7000 мАч.

Еще Фокус писал, что Xiaomi выпустит смартфон, который всех удивит. Тогда появилась информация о возможном возвращении на новый телефон Xiaomi заднего дисплея.

Также сообщалось, что бюджетный смартфон Xiaomi можно будет использовать как повербанк. Там речь шла Redmi 15 5G, которая появится в продаже 19 августа (правда, пока что ограниченным тиражом). У этого нового телефонв будет мощный аккумулятор емкостью 7000 мАч, который, по словам производителей, можно будет использовать и в качестве повербанка.