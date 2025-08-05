Instagram змінив правила прямих ефірів: які нові обмеження для користувачів

Instagram ускладнив доступ до функції прямих ефірів. Тепер транслювати відео в реальному часі зможуть лише власники публічних акаунтів із понад тисячею підписників. Компанія пояснила це бажанням покращити якість контенту в Live-режимі.

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Соціальна мережа Instagram офіційно підтвердила нові вимоги для створення прямих ефірів: тепер користувачам потрібно мати щонайменше 1 000 підписників і відкритий акаунт. Раніше ця функція була доступна всім — незалежно від кількості фоловерів чи типу профілю, пише TechCrunch.

Ці зміни можуть стати серйозною перепоною для невеликих авторів і тих, хто використовував ефіри просто для спілкування з друзями.

Тепер при спробі вийти в прямий ефір користувачі з приватними акаунтами або менш ніж 1 000 підписників побачать повідомлення про недоступність функції. У ньому зазначається, що умови використання Live було змінено, і тепер трансляції можуть запускати лише ті, хто має відкритий профіль і щонайменше 1 000 фоловерів.

Багато користувачів висловили невдоволення оновленням, закликаючи платформу повернути доступ до Live для всіх.

Оновлення робить Instagram більш подібним до TikTok, де аналогічна вимога — мінімум 1 000 підписників для запуску трансляцій. Для порівняння, YouTube дозволяє виходити в ефір із 50 підписниками.

Попри відсутність чіткого пояснення, Instagram зазначив, що обмеження мають покращити досвід перегляду прямих ефірів. Окрім того, експерти припускають, що це може бути й спосіб зменшити витрати компанії Meta, адже трансляції з невеликою аудиторією теж потребують ресурсів.

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