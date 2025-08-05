Самая мощная батарея в мире поможет избежать блэкаутов: где она находится и как работает

В Австралии официально введена в эксплуатацию супербатарея Waratah Super Battery. На полноценный режим работы она перейдет в конце этого года и станет крупнейшей в мире по объему вырабатываемой энергии.

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Ожидаемая мощность батареи составит 850 мегаватт и 1680 мегаватт-часов, что позволит ей обеспечивать электроэнергией почти миллион домов в течение часа, пишет interestingengineering.com. Это особенно актуально в свете того, что к 2035 году Австралия собирается закрыть угольные электростанции.

Пока что аккумуляторная батарея, расположенная на центральном побережье Нового Южного Уэльса, вырабатывает 350 мегаватт энергии. «Это первый из наших проектов, который будет введен в эксплуатацию, и впереди нас ждет еще много других», — заявила руководительница государственного агентства EnergyCo Ханна Маккоги.

Батарея Waratah Super Battery является частью Схемы защиты целостности системы (SIPS) — важнейшей программы, направленной на предотвращение отключений электроэнергии и нестабильности сети. Она действует как гигантский амортизатор, компенсируя внезапные перебои в электросети.

Новая батарея позволяет передавать больше электроэнергии по уже существующим линиям электропередачи, не перегружая их. Она будет обслуживать большие города – например, Сидней и Ньюкасл. А когда Waratah Super Battery запустится в эксплуатацию полностью, она превзойдет по мощности угольный генератор Kogan Creek мощностью 750 мегаватт в Квинсленде.

Между прочим, Waratah стала самой успешной из компаний этого направления. Есть и другие проекты, тоже весьма масштабные, – но пока что они находятся только на стадии строительства,

Хотя изначально Австралия отставала от таких стран, как США, Китай и Германия, в разработке аккумуляторов промышленного назначения, за последние годы она не только преодолела отставание, но и вырвалась вперед. Сейчас эта страна входит в пятерку крупнейших мировых рынков аккумуляторных батарей.

Ранее Фокус сообщал, что Южная Корея представила первую в мире невидимую солнечную панель . Один такой модуль может заряжать смартфон, используя только солнечный свет.

Также стало известно, что американские специалисты изобрели батарею будущего, которая не горит и при этом работает в 4 раза быстрее обычной.