Найпотужніша батарея у світі допоможе уникнути блекаутів: де вона розташована і як працює

В Австралії офіційно введено в експлуатацію супербатарею Waratah Super Battery. На повноцінний режим роботи вона перейде наприкінці цього року і стане найбільшою у світі за обсягом вироблюваної енергії.

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Очікувана потужність батареї становитиме 850 мегават і 1680 мегават-годин, що дасть їй змогу забезпечувати електроенергією майже мільйон будинків протягом години, пише interestingengineering.com. Це особливо актуально в світлі того, що до 2035 року Австралія збирається закрити вугільні електростанції.

Поки що акумуляторна батарея, розташована на центральному узбережжі Нового Південного Уельсу, виробляє 350 мегават енергії. "Це перший із наших проєктів, який буде введено в експлуатацію, і попереду на нас чекає ще багато інших", — заявила очільниця державної агенції EnergyCo Ханна Маккогі.

Батарея Waratah Super Battery є частиною Схеми захисту цілісності системи (SIPS) — найважливішої програми, спрямованої на запобігання відключенню електроенергії та нестабільності мережі. Вона діє як гігантський амортизатор, компенсуючи раптові перебої в електромережі.

Нова батарея дає змогу передавати більше електроенергії вже наявними лініями електропередачі, не перевантажуючи їх. Вона обслуговуватиме великі міста — наприклад, Сідней і Ньюкасл. А коли Waratah Super Battery запуститься в експлуатацію повністю, вона перевершить за потужністю вугільний генератор Kogan Creek потужністю 750 мегават у Квінсленді.

Між іншим, Waratah стала найуспішнішою з компаній цього напряму. Є й інші проекти, теж вельми масштабні, — але поки що вони перебувають тільки на стадії будівництва,

Хоча спочатку Австралія відставала від таких країн, як США, Китай і Німеччина, в розробці акумуляторів промислового призначення, за останні роки вона не тільки подолала відставання, а й вирвалася вперед. Зараз ця країна входить до п'ятірки найбільших світових ринків акумуляторних батарей.

Раніше Фокус повідомляв, що Південна Корея представила першу у світі невидиму сонячну панель . Один такий модуль може заряджати смартфон, використовуючи тільки сонячне світло.

Також стало відомо, що американські фахівці винайшли батарею майбутнього, яка не горить і водночас працює в 4 рази швидше за звичайну.