Google наконец-то исправила раздражающую ошибку на популярных смартфонах Pixel

Компания Google сообщила о выпуске обновления для смартфонов Pixel, которое решает несколько серьезных проблем, возникших после выпуска Android 16. В частности, удалось устранить критическую уязвимость безопасности.

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Незадолго до начала распространения обновления Google опубликовала бюллетень безопасности Android за август 2025 года, пишет androidpolice.com. По словам самой компании, главной опасностью была CVE-2025-48530. Эта уязвимость в сочетании с другими ошибками могла позволить хакерам удаленно выполнить код на вашем устройстве без вашего участия. То есть, злоумышленникам даже не требовался доступ к вашему телефону для взлома.

Была устранена и ошибка с кнопкой «Назад». Сразу после начала выпуска Android 16 в июне этого года многие пользователи смартфонов Pixel начали замечать проблему, из-за которой кнопка «Назад» или жест «Назад» переставали реагировать. Исправить это помогала только перезагрузка телефона, что, разумеется, всех раздражало.

Вскоре после этого Google признала наличие ошибки и заявила, что готовится ее исправление. Пользователи бета-канала получили это исправление с выходом Android 16 QPR1 Beta 2.1 в конце июня, но для пользователей стабильной версии ПО Google в июльском обновлении безопасности ошибка все еще присутствовала.

Ошибку с кнопкой «Назад» удалось наконец-то решить в августовском обновлении. Также была исправлена отдельная ошибка с запланированной темной темой, а также внесены «общие улучшения» производительности и стабильности.

Как отмечает издание, нынешнее обновление доступно для всех телефонов, планшетов и складных устройств Google, начиная с Pixel 6 и 6 Pro 2023 года выпуска. Между прочим, эти две модели не попали в список поддерживаемых в прошлом месяце, но Google ранее обещала им обновления ОС до октября 2026 года.

Еще компания Google уточнила, что обновление уже распространяется, но на его полный запуск на всех устройствах может потребоваться около недели.

Чтобы проверить, доступно ли обновление на вашем смартфоне, перейдите в «Настройки» → «Система» → «Обновления ПО» → «Обновление системы» и нажмите кнопку «Проверить наличие обновлений».

Ранее Фокус писал о том, что популярные смартфоны получат обновление, которое исправит досадную ошибку. Речь как раз и шла о смартфонах Pixel – пользователи жаловались на серьезные сбои в работе экранов блокировки на некоторых моделях.

Отметим, что смартфоны Pixel попадали в неприятности и раньше. Например, у модели Pixel 9 Pro Fold обнаруживались проблемы с подключением, а модели Pixel 6a начинали загораться.