Google нарешті виправила дратівливу помилку на популярних смартфонах Pixel

Компанія Google повідомила про випуск оновлення для смартфонів Pixel, яке вирішує кілька серйозних проблем, що виникли після випуску Android 16. Зокрема, вдалося усунути критичну вразливість безпеки.

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Незадовго до початку поширення оновлення Google опублікувала бюлетень безпеки Android за серпень 2025 року, пише androidpolice.com. За словами самої компанії, головною небезпекою була CVE-2025-48530. Ця вразливість у поєднанні з іншими помилками могла дозволити хакерам віддалено виконати код на вашому пристрої без вашої участі. Тобто, зловмисникам навіть не був потрібен доступ до вашого телефону для злому.

Була усунена і помилка з кнопкою "Назад". Відразу після початку випуску Android 16 у червні цього року багато користувачів смартфонів Pixel почали помічати проблему, через яку кнопка "Назад" або жест "Назад" переставали реагувати. Виправити це допомагало тільки перезавантаження телефону, що, зрозуміло, всіх дратувало.

Незабаром після цього Google визнала наявність помилки і заявила, що готується її виправлення. Користувачі бета-каналу отримали це виправлення з виходом Android 16 QPR1 Beta 2.1 наприкінці червня, але для користувачів стабільної версії ПЗ Google у липневому оновленні безпеки помилка все ще була присутня.

Помилку з кнопкою "Назад" вдалося нарешті вирішити в серпневому оновленні. Також було виправлено окрему помилку із запланованою темною темою, а також внесено "загальні поліпшення" продуктивності та стабільності.

Як зазначає видання, нинішнє оновлення доступне для всіх телефонів, планшетів і складних пристроїв Google, починаючи з Pixel 6 і 6 Pro 2023 року випуску. Між іншим, ці дві моделі не потрапили до списку підтримуваних минулого місяця, але Google раніше обіцяла їм оновлення ОС до жовтня 2026 року.

Ще компанія Google уточнила, що оновлення вже поширюється, але на його повний запуск на всіх пристроях може знадобитися близько тижня.

Щоб перевірити, чи доступне оновлення на вашому смартфоні, перейдіть у "Налаштування" → "Система" → "Оновлення ПЗ" → "Оновлення системи" і натисніть кнопку "Перевірити наявність оновлень".

Раніше Фокус писав про те, що популярні смартфони отримають оновлення, яке виправить прикру помилку. Мова якраз і йшла про смартфони Pixel — користувачі скаржилися на серйозні збої в роботі екранів блокування на деяких моделях.

Зазначимо, що смартфони Pixel потрапляли в неприємності і раніше. Наприклад, у моделі Pixel 9 Pro Fold виявлялися проблеми з підключенням, а моделі Pixel 6a починали загорятися.