Не Samsung и не Apple: какой бренд телефонов стал самым быстрорастущим на Земле

Во втором квартале 2025 года (с апреля по июнь) Nothing оказался самым быстрорастущим брендом в мире. Компания увеличила продажи смартфонов на 177% по сравнению с прошлым годом, а ее квартальные поставки впервые превысили миллион единиц.

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Успех бренда во многом обеспечили инвестиции в Индии, которые хорошо окупились. Об этом в своем отчете пишет исследовательская компания Canalys (теперь часть Omdia).

Nothing выпустила свой новый флагман Nothing Phone (3) в июле, поэтому его продажи не повлияли на показатели во втором квартале. Как отмечает Phone Arena, смартфон получился весьма необычным и гораздо мощнее предшественников, и будет интересно посмотреть на результаты продаж в третьем и четвертом кварталах.

По итогам исследования, мировые поставки смартфонов незначительно снизились до 288,9 млн единиц во втором квартале 2025 года как раз из-за низкого спроса со стороны покупателей. Samsung стал крупнейшим поставщиком, отгрузив 57,5 млн смартфонов, что на 7% больше в годовом исчислении. Его результаты были в основном обусловлены его ориентированной на массовый рынок серией Galaxy A.

На втором месте оказалась Apple, ее показатели по сравнению с 2025 годом снизились на 2% до 44,8 млн единиц. Однако бренд показал сильную устойчивость на фоне жесткой конкуренции в Китае и коррекции запасов в США, поскольку компания приспосабливалась к быстро меняющимся тарифам.

Третье место досталось Xiaomi, которая продала 42,4 млн смартфонов благодаря росту в Латинской Америке и Африке. На четвертом месте vivo выросла на 2%, поставив 26,4 млн единиц, чему способствовал сильный рост в Индии, в то время как TRANSSION заняла пятое место, снизившись на 3% до 24,6 млн единиц.

В Canalys отметили, что многие поставщики делают ставку на запуск продуктов в третьем квартале, уделяя особое внимание функциям искусственного интеллекта, складных устройств и тонкие модели, чтобы оживить спрос в преддверии сезона праздничных покупок к концу года. Тем временем, потребители остаются сдержанными, а нисходящая рыночная коррекция после накопления запасов в США и ослабление эффекта китайской системы субсидирования оказывают негативный эффект.

Ранее писали, в чем Nothing Phone 3 превосходит другие смартфоны. У него уникальный дизайн, выносливая батарея и относительно низкая цена.

Эксперты уже сравнили Nothing Phone (3) с Galaxy S25 и iPhone 16. Он оказался весьма достойным вариантом даже на фоне столь сильных конкурентов.