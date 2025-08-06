Не Samsung і не Apple: який бренд телефонів став найбільш швидкозростаючим на Землі

У другому кварталі 2025 року (з квітня по червень) Nothing виявився найдинамічнішим брендом у світі. Компанія збільшила продажі смартфонів на 177% порівняно з минулим роком, а її квартальні поставки вперше перевищили мільйон одиниць.

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Успіх бренду багато в чому забезпечили інвестиції в Індії, які добре окупилися. Про це у своєму звіті пише дослідницька компанія Canalys (тепер частина Omdia).

Nothing випустила свій новий флагман Nothing Phone (3) у липні, тому його продажі не вплинули на показники в другому кварталі. Як зазначає Phone Arena, смартфон вийшов вельми незвичайним і набагато потужнішим за попередників, і буде цікаво подивитися на результати продажів у третьому і четвертому кварталах.

За підсумками дослідження, світові поставки смартфонів незначно знизилися до 288,9 млн одиниць у другому кварталі 2025 року якраз через низький попит з боку покупців. Samsung став найбільшим постачальником, відвантаживши 57,5 млн смартфонів, що на 7% більше в річному обчисленні. Його результати були в основному зумовлені його орієнтованою на масовий ринок серією Galaxy A.

На другому місці опинилася Apple, її показники порівняно з 2025 роком знизилися на 2% до 44,8 млн одиниць. Однак бренд показав сильну стійкість на тлі жорсткої конкуренції в Китаї та корекції запасів у США, оскільки компанія пристосовувалася до швидко мінливих тарифів.

Третє місце дісталося Xiaomi, яка продала 42,4 млн смартфонів завдяки зростанню в Латинській Америці та Африці. На четвертому місці vivo зросла на 2%, поставивши 26,4 млн одиниць, чому сприяло сильне зростання в Індії, тоді як TRANSSION посіла п'яте місце, знизившись на 3% до 24,6 млн одиниць.

У Canalys зазначили, що багато постачальників роблять ставку на запуск продуктів у третьому кварталі, приділяючи особливу увагу функціям штучного інтелекту, складним пристроям і тонким моделям, щоб пожвавити попит напередодні сезону святкових покупок до кінця року. Тим часом, споживачі залишаються стриманими, а низхідна ринкова корекція після накопичення запасів у США і ослаблення ефекту китайської системи субсидування надають негативний ефект.

Раніше писали, у чому Nothing Phone 3 перевершує інші смартфони. У нього унікальний дизайн, витривала батарея і відносно низька ціна.

Експерти вже порівняли Nothing Phone (3) з Galaxy S25 і iPhone 16. Він виявився вельми гідним варіантом навіть на тлі таких сильних конкурентів.