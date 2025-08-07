Не только смартфоны: какие гаджеты Samsung выйдут во второй половине 2025 года (фото)

Южнокорейская компания Samsung запланировала еще несколько крупных релизов на вторую половину нынешнего года. Известно, что в списке будет по крайней мере два интересных смартфона.

Официальных дат запуска пока нет, отмечает androidpolice.com. Но некоторые из презентаций могут пройти уже в сентябре.

Galaxy Trifold

Слухи, что Samsung работает над смартфоном, складывающимся в три раза, ходили уже давно. На мероприятии Unpacked в июле, где были представлены Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7, по этому поводу не сказали ничего, но во время пресс-конференции за второй квартал 2025 года Samsung подтвердила, что выпустит тройной складной смартфон в течение «следующих пяти месяцев».

Galaxy Trifold (предполагаемый дизайн) Фото: cnet.com

Сама концепция тройного складывания не нова. Например, у китайского бренда Huawei, уже есть Mate XT Ultimate, в котором используются два шарнира и три складные секции экрана (отсюда и название «trifold»).

Однако модель Mate XT пока доступна лишь в ограниченном количестве регионов, а новый Samsung может стать первым телефоном с тройным раскладным экраном, доступным по всему миру.

Samsung Galaxy S25 FE

Это традиционный Fan Edition для флагманской серии Samsung. Ожидают, что, подобно прочим смартфонам линейки Galaxy S25, он будет отличаться минималистичным дизайном с плоской задней панелью и тремя вырезами для камер на задней панели.

Samsung Galaxy S25 FE (рендер) Фото: SammyGuru

Толщина телефона составит всего 7,4 мм. Правда, из-за тонкого корпуса емкость аккумулятора может составить всего 4500 мАч.

Также, по слухам, новый смартфон получит 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED с защитой Corning Gorilla Glass Victus и будет работать на чипсете Samsung Exynos 2400.

Как отмечает издание, презентация может состояться уже в сентябре.

Samsung Galaxy Buds 3 FE

Еще одно устройство Fan Edition — доступные беспроводные наушники от Samsung. Между прочим, с момента выхода предыдущей версии – Galaxy Buds FE – прошло уже почти два года.

Samsung Galaxy Buds 3 FE (предполагаемый вид) Фото: Android Headlines

Согласно утечкам, Galaxy Buds 3 FE будут использовать тот же язык дизайна, что и премиальная модель Galaxy Buds 3 Pro: скорее всего, это будет конструкция в виде ножки вместе с силиконовыми амбушюрами (чего нет даже у обычных Galaxy Buds 3).

Что касается даты выпуска, то эксперты не исключают, что новые наушники представят вместе со смартфоном Galaxy S25 FE.

Samsung Galaxy Tab S11 series

Серия Galaxy Tab S9 стартовала с тремя моделями: базовой Galaxy Tab S9, среднего уровня S9+ и топовой Galaxy Tab S9 Ultra. Затем Samsung отказалась от базовой модели с выходом серии Galaxy Tab S10, выпустив только Tab S10+ и Tab S10 Ultra. Теперь, похоже, намечается еще одна реформа.

Ожидается, что серия Galaxy Tab S11 будет представлена всего двумя моделями, но на этот раз Samsung отказывается от модели Plus и планирует выпустить Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra.

Samsung Galaxy Tab S11 series (предполагаемый дизайн) Фото: techadvisor.com

Предполагают, что Tab S11 Ultra сохранит свой 14,6-дюймовый дисплей, но с меньшим вырезом в верхней части. Планшет будет работать на процессоре MediaTek 9400+.

Напомним, в июле нынешнего года, на мероприятии Galaxy Unpacked, были официально представлены новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7.