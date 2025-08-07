Не тільки смартфони: які гаджети Samsung вийдуть у другій половині 2025 року (фото)

Південнокорейська компанія Samsung запланувала ще кілька великих релізів на другу половину нинішнього року. Відомо, що в списку буде принаймні два цікавих смартфони.

Офіційних дат запуску поки що немає, зазначає androidpolice.com. Але деякі з презентацій можуть відбутися вже у вересні.

Галактика Тріфольд

Чутки, що Samsung працює над смартфоном, що складається втричі, ходили вже давно. На заході Unpacked у липні, де було презентовано Galaxy Z Fold 7 і Galaxy Z Flip 7, з цього приводу не сказали нічого, але під час прес-конференції за другий квартал 2025 року Samsung підтвердила, що випустить потрійний складаний смартфон протягом "наступних п'яти місяців".

Galaxy Trifold (передбачуваний дизайн) Фото: cnet.com

Сама концепція потрійного складання не нова. Наприклад, у китайського бренду Huawei вже є Mate XT Ultimate, в якому використовуються два шарніри і три складні секції екрану (звідси і назва "trifold").

Однак модель Mate XT поки що доступна лише в обмеженій кількості регіонів, а новий Samsung може стати першим телефоном з потрійним розкладним екраном, доступним по всьому світу.

Samsung Galaxy S25 FE

Це традиційний Fan Edition для флагманської серії Samsung. Очікують, що, подібно до інших смартфонів лінійки Galaxy S25, він відрізнятиметься мінімалістичним дизайном з плоскою задньою панеллю і трьома вирізами для камер на задній панелі.

Samsung Galaxy S25 FE (рендер) Фото: SammyGuru

Товщина телефону складе всього 7,4 мм. Щоправда, через тонкий корпус ємність акумулятора може скласти всього 4500 мАг.

Також, за чутками, новий смартфон отримає 6,7-дюймовий дисплей Super AMOLED із захистом Corning Gorilla Glass Victus і працюватиме на чипсеті Samsung Exynos 2400.

Як зазначає видання, презентація може відбутися вже у вересні.

Samsung Galaxy Buds 3 FE

Ще один пристрій Fan Edition — доступні бездротові навушники від Samsung. Між іншим, з моменту виходу попередньої версії — Galaxy Buds FE — минуло вже майже два роки.

Samsung Galaxy Buds 3 FE (передбачуваний вигляд) Фото: Android Headlines

Згідно з витоками, Galaxy Buds 3 FE використовуватимуть ту саму мову дизайну, що і преміальна модель Galaxy Buds 3 Pro: найімовірніше, це буде конструкція у вигляді ніжки разом із силіконовими амбушурами (чого немає навіть у звичайних Galaxy Buds 3).

Що стосується дати випуску, то експерти не виключають, що нові навушники представлять разом зі смартфоном Galaxy S25 FE.

Серія Samsung Galaxy Tab S11

Серія Galaxy Tab S9 стартувала з трьома моделями: базовою Galaxy Tab S9, середнього рівня S9+ і топовою Galaxy Tab S9 Ultra. Потім Samsung відмовилася від базової моделі з виходом серії Galaxy Tab S10, випустивши тільки Tab S10+ і Tab S10 Ultra. Тепер, схоже, намічається ще одна реформа.

Очікується, що серія Galaxy Tab S11 буде представлена лише двома моделями, але цього разу Samsung відмовляється від моделі Plus і планує випустити Galaxy Tab S11 і Galaxy Tab S11 Ultra.

Samsung Galaxy Tab S11 series (передбачуваний дизайн) Фото: techadvisor.com

Припускають, що Tab S11 Ultra збереже свій 14,6-дюймовий дисплей, але з меншим вирізом у верхній частині. Планшет працюватиме на процесорі MediaTek 9400+.

Нагадаємо, в липні нинішнього року, на заході Galaxy Unpacked, були офіційно представлені нові складні смартфони Samsung Galaxy Z Fold 7 і Galaxy Z Flip 7.